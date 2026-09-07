Expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa será acusado por campaña Petro Presidente 2022 el 30 octubre

Imagen de referencia | Fachada de la Fiscalía General de la Nación - Ricardo Roa: Colprensa.

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán por el delito de violación de topes electorales, debido a las presuntas irregularidades que habría cometido cuando se desempeñó como gerente de la campaña ‘Petro Presidente’ en 2022.

En ese sentido, la Fiscalía Tercera Especializada llamó a juicio a Roa Barragán, en medio de la investigación que se adelanta por los reportes financieros de la campaña presidencial.

La audiencia se realizará el 30 de octubre ante un juez 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Tras revisar los reportes entregados a través del aplicativo ‘Cuentas Claras’ y la información presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se concluyó que la campaña habría excedido los topes establecidos tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial.

“Usted, en su condición de gerente administrador financiero de la campaña Petro Presidente, habría dirigido, manejado y autorizado este gasto ejecutado en esta etapa electoral”, señaló en su momento el fiscal del caso, al referirse a la primera vuelta, realizada en mayo de 2022.