Incendio de cobertura vegetal en Guatapé afectó 5,1 hectáreas

Guatapé, Antioquia.

Un incendio de grandes proporciones afectó la zona rural de Guatapé, municipio del oriente de Antioquia.

Esta emergencia requirió la atención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios locales, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, EPM y los organismos de gestión del riesgo locales.

Atención de la emergencia

Las labores de atención fueron iniciadas por el Cuerpo de Bomberos de Guatapé, bajo el mando del sargento Camilo Sánchez, comandante de esta institución.

Debido a la magnitud de la emergencia, se requirieron unidades de la Policía Nacional, Ejército Nacional, EPM y organismos de gestión del riesgo para buscar controlar este incendio.

Ayuda fluvial

Por las complejas condiciones de acceso y la dificultad para establecer con claridad el punto donde se encontraba el foco, se coordinó el apoyo de Tránsito Fluvial.

Allí el personal de la Estación de Policía Guatapé y Policía de Turismo facilitó el desplazamiento de los organismos de emergencia mediante una lancha policial.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, explicó que “la Policía Nacional de Colombia, en el marco de la Estrategia Nacional para la Protección del Capital Natural, apoyó la atención a un incendio forestal registrado en el municipio de Guatapé, Antioquia”.

No hubo personas ni viviendas afectadas

A pesar de que esta emergencia ocurrió en inmediaciones de un conjunto residencial, no se reportaron personas ni viviendas afectadas, según la información oficial que entregó la Policía Antioquia.

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé también se explicó que tampoco se evidenciaron animales heridos o muertos como consecuencia del incendio.

Balance de la afectación

Esta emergencia, que requirió la atención de 27 personas de las diferentes instituciones y organismos de socorro, generó una afectación aproximada de 51.923 metros cuadrados de vegetación, equivalentes a 5,1 hectáreas.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, agregó que “27 personas pertenecientes a los diferentes organismos de emergencia adelantaron estas labores de control y de atención, con el apoyo de una máquina de extinción de incendios de la Policía Nacional”.

Las autoridades están acompañando las acciones posteriores a la emergencia, para garantizar que no se reactive el incendio y contribuyendo de esta manera a la protección de la vida, los recursos naturales y la tranquilidad de toda la comunidad.

Incendios en Antioquia

En la más reciente semana se reportaron otros incendios de gran magnitud en el oriente de Antioquia y el Valle de Aburrá.

En el caso del Oriente, los organismos de socorro atendieron un gigantesco incendio en Rionegro, donde una empresa de reciclaje, la Fundación Botellas de Amor, quedó afectada por las llamas.

Este hecho ocurrió en la vereda La Laja, y debido a su magnitud se requirió la atención de más de 100 personas de organismos de socorro e instituciones de Rionegro, Marinilla, La Ceja y El Carmen de Viboral.

En la Estrella ocurrió la otra emergencia de magnitud donde los bomberos locales y del municipio vecino de Itagüí atendieron este incendio que afectó una empresa de reciclaje y dejó sin empleo a unas 30 familias que derivaban su sustento de esta actividad.