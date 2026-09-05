Un voraz incendio consume una bodega de reciclaje en la vereda La Laja de Rionegro, Antioquia

Rionegro- Antioquia

Desde la madrugada de este sábado se reporta un gigantesco incendio en la población de Rionegro, en el Oriente de Antioquia. Las llamas se originaron en una empresa de reciclaje que ha consumido considerable parte del material inflamable.

Según el reporte de los bomberos de esa población, el incendio se reporta en la vereda La Laja, hasta donde han llegado socorristas de las poblaciones de Marinilla, La Ceja y El Carmen de Viboral que apoyan la contención de las llamas. También apoyan las labores la policía, el Ejército, varias secretarías de la población de Rionegro y EPM. En total, 63 personas están en el lugar.

Por ahora no se reportan personas lesionadas, pero sí pérdidas materiales.

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