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05 sep 2026 Actualizado 12:47

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Medellín

Un voraz incendio consume una bodega de reciclaje en la vereda La Laja de Rionegro, Antioquia

Bomberos de varias poblaciones del Oriente apoyan las labores de contención de las llamas.

Incendio en Rioengro, Antioquia- foto David Tabares

Incendio en Rioengro, Antioquia- foto David Tabares / Norbey Eliecer Valle David

Incendio en Rioengro, Antioquia- foto David Tabares
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Rionegro- Antioquia

Desde la madrugada de este sábado se reporta un gigantesco incendio en la población de Rionegro, en el Oriente de Antioquia. Las llamas se originaron en una empresa de reciclaje que ha consumido considerable parte del material inflamable.

Según el reporte de los bomberos de esa población, el incendio se reporta en la vereda La Laja, hasta donde han llegado socorristas de las poblaciones de Marinilla, La Ceja y El Carmen de Viboral que apoyan la contención de las llamas. También apoyan las labores la policía, el Ejército, varias secretarías de la población de Rionegro y EPM. En total, 63 personas están en el lugar.

Por ahora no se reportan personas lesionadas, pero sí pérdidas materiales.

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Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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