Autoridades investigan irregularidades en administración de una unidad residencial en Medellín

Medellín, Antioquia

Los habitantes de una unidad residencial ubicada en la comuna 7, Robledo de la ciudad de Medellín, se refieren a la última como “desleal”, debido a que piden información financiera sobre presuntas irregularidades que se habrían presentado, con respecto a “desalojos” y “amenazas” contra propietarios y arrendatarios desde 2021.

Además, aseguran que desde hace dos años se está llevado a cabo un proceso judicial relacionado con los estados financieros de la anterior administración, donde se habría encontrado una “firma falsa”, lo que advirtió sobre posibles irregularidades en los procesos administrativos de las residencias. Frente a estas acusaciones, el personal administrativo señalado asegura que ya se llevaron los respectivos documentos con toda la información a la Fiscalía 70 Especializada de la ciudad, los cuales están en proceso de investigación.

Actualmente, una de las afectadas que vive en la unidad asegura que presuntamente: “La anterior administración abusaba de su poder haciendo asambleas, presentado modificaciones al concejo de la unidad a su conveniencia, y además, que nunca habrían tenido acceso al estado financiero”.

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Por su parte, la administración acusada, asegura que el pasado 4 de mayo del año 2024, al parecer habrían sido “atacados” en una reunión de la unidad. Es así como, la anterior administración, en conjunto a los residentes de la unidad, se encuentran esperando reunirse el próximo 11 de octubre con el fin de abordar este tema y elegir un nuevo concejo y una nueva administración para la unidad residencial, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones.