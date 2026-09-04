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04 sep 2026 Actualizado 21:01

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Medellín

Una empresa de reciclaje se quemó y dejó a 30 familias afectadas en La Estrella

En el lugar, aparte de la sede, se quemó un camión y una compactadora. Las perdidas superan los 500 millones de pesos.

Incendio en empresa de reciclaje de La Estrella, Antioquia. Foto: suministrada por la alcaldía.

Incendio en empresa de reciclaje de La Estrella, Antioquia. Foto: suministrada por la alcaldía.

Incendio en empresa de reciclaje de La Estrella, Antioquia. Foto: suministrada por la alcaldía.
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La Estrella- Antioquia

Los bomberos La Estrella e Itagüí en el sur del Valle de Aburrá atendieron un enorme incendio estructural que afectó una empresa de reciclaje y dejó sin empleo a unas 30 familias que derivaban su sustento de esta actividad.

Según el reporte de las autoridades locales, en el sitio ubicado en el sector de Pueblo Viejo, aparte de la estructura, se quemó un camión y una compactadora. Sumadas las pérdidas, son aproximadamente 600 millones de pesos, por lo que se activó una actividad de donaciones para colaborarles a las personas afectadas por la emergencia. El punto de recolección será el parque principal, donde se recibirán principalmente alimentos y artículos de aseo.

“Una corporación de recicladores del municipio de La Estrella que agrupa alrededor de 10 familias directas y otras 20 familias indirectas, que hoy han perdido todo, lastimosamente, por un incendio que se ha presentado. A las 4 de la mañana, nuestros bomberos recibieron el llamado del incendio. Inmediatamente lo atendieron, pero, al llegar a los hechos, ya había muy poco por hacer”, manifestó Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, alcalde de La Estrella.

Cuatro máquinas de bomberos contra incendios y 25 unidades de La Estrella y con apoyo de sus similares de la vecina población de Itagüí atendieron la emergencia.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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