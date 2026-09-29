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29 sep 2026 Actualizado 14:15

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Medellín

Golpe a ‘Los Triana’: incautan 2,5 toneladas de marihuana creepy con destino a Medellín

La acción conjunta entre la Fuerza Pública y la Fiscalía evitó la distribución de más de un millón de dosis en el Valle de Aburrá y dejó un capturado en flagrancia.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

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Medellín

Un operativo conjunto de la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ejército Nacional permitió la incautación de aproximadamente 2,5 toneladas de marihuana tipo creepy. La acción policial dejó un capturado en flagrancia por tráfico de estupefacientes y la inmovilización de una camioneta en la que se transportaba la sustancia.

Las investigaciones determinaron que el cargamento fue adquirido por el grupo delictivo ‘Los Triana’ al grupo armado organizado residual ‘Dagoberto Ramos Ortiz’ en el departamento del Cauca. La droga tenía como fin ser trasladada a Medellín para abastecer las plazas del mercado ilegal en la capital antioqueña y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Impacto a las finanzas e infraestructura criminal

Con la intercepción de este cargamento se evitó la comercialización de más de un millón de dosis en las calles, asestando un golpe directo a la cadena de logística y distribución de la organización criminal. Las autoridades destacaron que este resultado frena la capacidad operativa de la estructura en la región.

Más información

El operativo representó una afectación económica estimada en $1.500 millones a las rentas criminales de ‘Los Triana’. Esta reducción de capital debilita su capacidad financiera para costear actividades delictivas e infraestructura ilegal en el territorio antioqueño.

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