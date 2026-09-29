¿Por qué llovió por 17 horas en el Valle de Aburrá? SIATA explicó las razones

Medellín, Antioquia

Las fuertes lluvias registradas entre el 27 y 28 de septiembre en el Valle de Aburrá correspondieron a un evento de gran magnitud, que estuvo acompañado por una alta disponibilidad de humedad en la atmósfera y condiciones que favorecieron el ascenso del aire, explicó Julián Sepúlveda, líder de Meteorología del SIATA.

El episodio comenzó a formarse alrededor de las 4:00 de la tarde del 27 de septiembre y se extendió durante más de 17 horas. De acuerdo con el SIATA, el acumulado máximo registrado en el área metropolitana fue de 138 milímetros.

¿Por qué llovió tanto si hay El Niño?

El SIATA explicó que la presencia del fenómeno El Niño no significa que desaparezcan las lluvias. Aunque este fenómeno puede generar un régimen de precipitaciones inferior al habitual, otras condiciones atmosféricas pueden favorecer eventos de lluvia de gran intensidad.

Durante el 27 de septiembre había disponibilidad de humedad en la atmósfera media, debido al ingreso de humedad desde el oriente y sur del país. Esta condición, combinada con la convergencia y el ascenso del aire, favoreció la formación de un amplio sistema de precipitaciones.

Las primeras lluvias en el Valle de Aburrá fueron registradas en sectores de Caldas y Copacabana. Posteriormente, otros sistemas provenientes del oriente y sur mantuvieron las precipitaciones durante la noche.

Un mes con déficit de lluvias

Aunque el episodio fue extremo por su duración y acumulados, el SIATA explicó que septiembre ha presentado un comportamiento seco. Hasta el 28 de septiembre se habían registrado 12 eventos de precipitación, pero los 11 anteriores fueron de baja magnitud.

Los registros de los pluviómetros muestran acumulados inferiores al 70 % de la climatología, lo que representa un déficit de precipitaciones para el mes.

El evento del 27 de septiembre, sin embargo, permitió que en Bello se alcanzara con una sola jornada aproximadamente el 60 % del acumulado climatológico.

Durante las mayores intensidades no se registraron desbordamientos de quebradas o cuencas, aunque las cuencas de La Loca, La Madera y La García, en Bello, alcanzaron nivel rojo de respuesta.

¿Cómo terminará septiembre y qué se espera en octubre?

Según el SIATA, para los últimos días de septiembre se espera el ingreso de una masa de aire seca, lo que reducirá la probabilidad de precipitaciones nocturnas.

La previsión es que septiembre termine con acumulados por debajo de la climatología. Para octubre, aunque continuará la temporada de lluvias, los modelos globales también apuntan a un acumulado mensual inferior al esperado.

El SIATA recordó que incluso durante un periodo influenciado por El Niño pueden presentarse eventos de lluvia extremos, aunque el comportamiento general de las precipitaciones tienda a ubicarse por debajo de los valores climatológicos.