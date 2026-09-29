Era quien lo vigilaba: implicado en desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez aceptó cargos

Medellín

Brayan Andrei Palacio Arango, alias “El Cabo”, que tenía 17 años para la fecha de los hechos, aceptó voluntariamente su responsabilidad en la retención y desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, ocurrida el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia (Antioquia). El allanamiento a cargos se dio ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, el procesado se habría encargado de vigilar a la víctima para coordinar el momento en que sería interceptada por integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’.

Detalles del ataque y estado actual del proceso judicial

El profesional realizaba labores para una empresa pública cuando fue amenazado con armas de fuego y cortopunzantes, agredido y subido a un camión. Testimonios del caso indican que la víctima fue sepultada, exhumada meses después y arrojada al río San Andrés.

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El procesado fue vinculado por el delito de desaparición forzada agravada y continúa privado de la libertad. Por este mismo crimen, la Fiscalía ha judicializado a otros cuatro adultos y jóvenes, entre ellos alias ‘Paisa’, alias ’300’, alias ‘Willy’ y alias ´Se lo Juro’, que para la fecha de los hechos también era menor de edad, y quien de los cinco capturados judicializados por el crimen fue el primero en aceptar su responsabilidad.