Alerta ambiental en Medellín: más de 150 incendios forestales atendidos este año

Medellín

Medellín reforzó la protección de sus ecosistemas y lanzó un llamado urgente de prevención tras registrar recientes incendios de cobertura vegetal. Las conflagraciones afectaron aproximadamente 17 hectáreas de vegetación, impactando severamente áreas protegidas en los cerros Las Tres Cruces, La Asomadera y el corregimiento San Sebastián de Palmitas.

En San Sebastián de Palmitas el fuego destruyó 10 hectáreas dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado Divisoria del Valle de Aburrá y el río Cauca, de las cuales el 97 % correspondía a vegetación nativa. En el cerro Las Tres Cruces se estimó una pérdida de cuatro hectáreas, mientras que en La Asomadera las llamas afectaron dos hectáreas de la zona de amortiguación.

Acciones de control, balance de emergencias y captura

La acción coordinada del DAGRD, el Cuerpo Oficial de Bomberos y los guardabosques fue clave para controlar los focos. Respecto al evento en La Asomadera, las autoridades confirmaron la captura de una persona presuntamente responsable de haber iniciado el fuego, el cual alcanzó la zona de protección de la quebrada El Encanto.

En lo corrido del año, el Distrito ha atendido alrededor de 5.000 emergencias, de las cuales más de 150 corresponden a incendios forestales (53 ocurridos durante agosto). “Los ecosistemas naturales son nuestros mayores aliados... Es mucho lo que pierde nuestra ciudad cuando se nos quema un bosque”, advirtió la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

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Conservación de ecosistemas y recuperación ecológica

Actualmente, el Distrito cuida más de 4.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos mediante programas de conservación, la presencia constante de guardabosques y esquemas de Pago por Servicios Ambientales. Estas reservas cumplen un papel fundamental en la regulación hídrica y en la protección de la fauna silvestre y doméstica.

La Administración Distrital confirmó que mantendrá la vigilancia en las reservas naturales durante la temporada de menos lluvias. Asimismo, anunció que iniciará procesos de recuperación ecológica en las zonas degradas tan pronto como las condiciones climáticas lo permitan, contando con la participación activa de las comunidades locales.