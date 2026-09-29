Universidad EIA lanza las Becas Excelencia para bachilleres destacados en las pruebas Saber 11°

Medellín

La Universidad EIA abrió la convocatoria del programa Becas Excelencia, una iniciativa orientada a reconocer el mérito académico de bachilleres en Colombia. El beneficio financia entre el 50 % y el 90 % de la matrícula durante la duración regular de la carrera elegida.

La convocatoria está dirigida a aspirantes de estratos 1, 2, 3 y 4 que hayan obtenido un percentil general igual o superior a 87 en las pruebas Saber 11°. Los becarios podrán elegir entre 16 programas de pregrado, entre los que se encuentran Ciencia de Datos, Inteligencia de Negocios e Ingeniería Biomédica.

Requisitos de la convocatoria y proceso de postulación

Actualmente, la institución otorga apoyos financieros a más de 1.000 estudiantes mediante fondos propios y alianzas. “Estamos buscando el mejor talento del país para abrirle las puertas a una educación superior de calidad”, afirmó Juan Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA.

El trámite de postulación exige estar previamente admitido en un programa académico de la institución. Las solicitudes para el beneficio estarán abiertas hasta el 30 de noviembre de 2026 y contemplan la revisión del puntaje, una entrevista familiar y la validación socioeconómica.