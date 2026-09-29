Capturan en Antioquia a alias ‘El Paisa’, enlace del Clan del Golfo para narcotráfico

Capturado alias ‘El Paisa’ , pedido en extradición por narcotráfico en el Urabá antioqueño. Foto: DIJIN.

Turbo, Antioquia

Norbey Goez Sepúlveda, conocido con los alias de ‘El Paisa’ o ‘Ñato’, fue capturado en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, en medio de una diligencia de registro y allanamiento coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Goez Sepúlveda es requerido por autoridades judiciales estadounidenses por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, por lo que su captura se realizó con fines de extradición.

Según la investigación, alias ‘El Paisa’ presuntamente mantenía vínculos con la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y, específicamente, con la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo.

Las autoridades sostienen que el capturado habría aportado recursos económicos para financiar actividades relacionadas con el narcotráfico y participado en la articulación de cargamentos de cocaína que eran almacenados en diferentes zonas de Córdoba.

Posteriormente, la droga sería trasladada hacia sectores costeros y embarcada en lanchas rápidas tipo ‘Go Fast’, utilizando corredores marítimos desde el Golfo de Urabá y la costa cordobesa.

De acuerdo con la Policía, las rutas incluían tránsito por países como Panamá y México, antes de llegar a Estados Unidos.

Otros detalles

Las labores investigativas indican que Goez Sepúlveda se desplazaba constantemente entre municipios y zonas rurales de Antioquia.

Entre los lugares donde habría residido se encuentran Tarazá, Necoclí, Dabeiba y el corregimiento El Tres, donde presuntamente se presentaba como comerciante y trabajador de fincas con el objetivo de evitar ser identificado por las autoridades.

Según los investigadores, sus medidas de seguridad aumentaron después de la captura y posterior extradición a Estados Unidos de alias ‘Carne Biche’, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal.

Desde septiembre de 2023, alias ‘El Paisa’ habría reducido al máximo su exposición, evitando registros públicos, plataformas digitales y redes sociales que pudieran facilitar su ubicación.

Tras su captura, Goez Sepúlveda fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los procedimientos legales y diplomáticos relacionados con su solicitud de extradición hacia Estados Unidos.