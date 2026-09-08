Colombia y EE. UU. firman “Acuerdos de Barranquilla” para reconstrucción, economía y seguridad. Foto: Presidencia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció desde Barranquilla una nueva hoja de ruta para fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos, tras la reunión que sostuvo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El mandatario denominó esta agenda los “Acuerdos de Barranquilla”, una estrategia que, según explicó, estará sustentada en tres grandes objetivos: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio.

De la Espriella destacó el respaldo de Estados Unidos a Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto y señaló que el país norteamericano ha destinado, hasta el momento, 26 millones de dólares en asistencia humanitaria, además del apoyo frente a los incendios que afectan al Tolima.

“Queremos dar el siguiente paso: pasar de la solidaridad en la emergencia a una asociación estratégica a largo plazo”, afirmó el presidente.

Inversión para la reconstrucción

Uno de los principales componentes de los acuerdos será la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto, particularmente en materia de vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva.

El Gobierno colombiano planteó trabajar con Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación, inversión y financiación, con participación de agencias como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, además del sector privado y empresas de ambos países.

La apuesta también contempla atraer capital hacia proyectos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva.

A cambio, Colombia se comprometió a avanzar en disciplina fiscal, eficiencia del gasto público, seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión.

Un nuevo eje de prosperidad compartida

El presidente también propuso la creación de un “diálogo bilateral de prosperidad”, con proyectos concretos, responsables, fuentes de financiación y cronogramas definidos.

La intención es aprovechar las ventajas geográficas y productivas de Colombia, entre ellas su acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, sus recursos estratégicos y su talento humano, para atraer fábricas, inversión, cadenas productivas y generación de empleo.

Dentro de esta agenda se identificaron oportunidades en sectores como energía, infraestructura, tecnología, industria, reconstrucción y minerales críticos.

Seguridad y lucha contra el narcoterrorismo

El tercer gran componente de los “Acuerdos de Barranquilla” estará relacionado con la seguridad y la lucha contra el narcoterrorismo.

De la Espriella aseguró que Colombia busca recuperar su posición como principal socio de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio y en Sudamérica, ante lo que calificó como nuevas amenazas del siglo XXI.

En ese sentido, planteó al Gobierno estadounidense el denominado “Plan Patriota Siglo XXI”, que contempla la modernización de capacidades militares mediante nuevos aviones, radares, drones, sistemas antidrones, helicópteros, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa y fortalecimiento de las fuerzas especiales.

Para el mandatario, la reunión con Rubio representa el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, que busca pasar de la cooperación tradicional a una asociación estratégica con proyectos de inversión, recuperación económica y seguridad.

“Cuando Estados Unidos y Colombia han trabajado juntos, lo único que han tenido nuestros pueblos es progreso, seguridad y desarrollo”, sostuvo De la Espriella.