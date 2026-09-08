Dos menores están bajo protección del ICBF tras operativo donde murió alias ‘Bendito Menor’

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió la atención de dos menores de edad que fueron puestos bajo su protección tras el operativo realizado por las autoridades en Riohacha, La Guajira, en el que fue abatido alias ‘Bendito Menor’, señalado jefe de Los Pachenca.

Según informó el ICBF, los menores fueron atendidos por un equipo de Defensoría de Familia luego de que la Policía de Infancia y Adolescencia reportara su situación en el marco del procedimiento.

Una vez quedaron a disposición de la entidad, la Defensoría de Familia verificó sus derechos y abrió un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), con el propósito de establecer las medidas necesarias para garantizar su protección.

“El ICBF continuará con el acompañamiento y seguimiento de la situación de los menores de edad”, señaló la directora general de la entidad, Carolina Restrepo Cañavera.

El Instituto indicó que mantendrá la reserva sobre cualquier información que pueda permitir identificar o ubicar a los menores, en cumplimiento de las medidas de protección de sus derechos e intimidad.