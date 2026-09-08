Barranquilla aplica ley seca por encuentro de De la Espriella y Marco Rubio

La Alcaldía de Barranquilla adoptó medidas temporales de orden público, entre ellas una ley seca y alerta amarilla en salud, con motivo de la visita a la ciudad del presidente de la República, Abelardo De la Espriella, y del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Estas disposiciones están contempladas en el Decreto No. 1381 del 7 de septiembre de 2026 y entraron en vigencia a las 6:00 a. m. de este martes 8 de septiembre. En términos generales, permanecerán hasta las 12:59 p. m. del miércoles 9 de septiembre, salvo aquellas medidas que tengan horarios especiales por razones operativas.

Ley seca temporal

La ley seca temporal contempla la restricción del expendio y consumo de bebidas embriagantes en los sectores definidos por el decreto y su anexo técnico durante el periodo establecido. A esta medida se suma la declaración de alerta amarilla en la red hospitalaria y de atención de emergencias del Distrito, vigente desde las 6:00 a. m. del 8 de septiembre hasta las 12:59 p. m. del 9 de septiembre, con el objetivo de garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad relacionada con la visita oficial.

El decreto también establece medidas especiales de movilidad en diferentes puntos de la ciudad. En las instalaciones del Batallón Paraíso, sobre la vía 40 entre calles 77 y 80 en sentido norte-sur, habrá restricciones los días 8 y 9 de septiembre entre las 6:30 a. m. y las 5:00 p. m., con cuatro unidades de tránsito. Asimismo, en la calle 75 entre carreras 54 y 57 y las carreras 55 y 56 entre calles 74 y 76, las medidas estarán activas este 8 de septiembre entre las 5:00 p. m. y las 10:00 p. m., con seis unidades de tránsito.

Las disposiciones también aplican en el Museo del Carnaval, la ruta de desplazamiento de la caravana presidencial y los puntos de cierre vial, desvíos, zonas de seguridad y corredores institucionales definidos por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

Durante la vigencia de las medidas se restringirá la circulación y estacionamiento de vehículos no autorizados, permitiendo únicamente el tránsito de aquellos vinculados con la fuerza pública, seguridad presidencial, organismos de socorro y autoridades de tránsito. También estarán restringidas las actividades de cargue y descargue de mercancías, la circulación de motocicletas con acompañante, el transporte de escombros, desechos, trasteos, cilindros de gas, combustibles y sustancias inflamables. De igual manera, no estará permitido transportar personas en platones, carrocerías o partes externas de vehículos, ni la circulación de vehículos de tracción animal o el estacionamiento sobre andenes, zonas verdes, separadores y demás espacios públicos.

Las medidas fueron adoptadas como parte de los protocolos de seguridad para un desplazamiento oficial de alto nivel, con el propósito de preservar la convivencia ciudadana, facilitar la movilidad, prevenir riesgos y coordinar la actuación de las autoridades distritales, la fuerza pública, los organismos de socorro y la red de salud.

La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para acatar las instrucciones de las autoridades, planificar los desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales para conocer los cierres y desvíos establecidos.