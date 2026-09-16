Presidente De la Espriella liderará este jueves un Consejo de Seguridad en La Guajira

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia desde Panaca, Quindío. Foto: Cortesía presidencia de la república

Este jueves, 17 de septiembre el presidente Abelardo De la Espriella liderará un Consejo de Seguridad en el departamento de La Guajira en donde también estarán los altos mandos de las Fuerzas Militares.

Se conoció que el mandatario del país también estará en San Juan del Cesar y en horas de la tarde colocará la primera piedra del proyecto de la Marina Internacional de Riohacha.

Este Consejo de Seguridad se lleva a cabo después del operativo que fue dado de baja alias ‘Bendito Menor’ al interior de una vivienda en Riohacha.

También hace parte de la visita que anunció el presidente De la Espriella a su inicio de Gobierno.