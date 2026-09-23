“El pie de fuerza no es suficiente”: alerta de la Gobernación de La Guajira por avance criminal

El secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velásquez, reconoció en diálogo con 6AM W de Caracol Radio las dificultades que durante los últimos años han enfrentado las autoridades para contener la expansión de las estructuras criminales en el departamento y ejercer un control efectivo sobre el territorio.

Velásquez aseguró que la proliferación de grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, además de otras organizaciones locales, ha generado un escenario complejo de violencia, extorsión y amenazas en diferentes municipios.

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El funcionario señaló que las capacidades de las autoridades territoriales y el pie de fuerza disponible no han sido suficientes para responder a las condiciones de seguridad del departamento.

“Las capacidades de aquí no son suficientes. Aquí la fuerza pública, el pie de fuerza, no es suficiente para lo que nosotros tenemos. La tecnología no es suficiente”, afirmó.

El secretario también se refirió a la presencia que tuvo alias “Bendito Menor” en La Guajira y a las críticas por el tiempo que permaneció operando en el territorio.

Explicó que el delincuente aparecía incluso como gestor de paz, una condición que, según dijo, correspondía a decisiones del Gobierno Nacional y no de las autoridades territoriales.

Velásquez negó además que exista complicidad de alcaldes o autoridades locales con las estructuras criminales y aseguró que, por el contrario, funcionarios como el gobernador de La Guajira han recibido amenazas y han tenido que reforzar sus esquemas de seguridad.

La situación de seguridad continúa generando preocupación en el departamento. El secretario indicó que la extorsión afecta a comerciantes de los 15 municipios y sostuvo que incluso pequeños vendedores, como quienes comercializan tinto o empanadas, han sido víctimas de este delito.

En Riohacha, mientras tanto, las autoridades mantienen presencia de la Policía y el Ejército, realizan caravanas de acompañamiento y reforzaron los controles, luego de los hechos registrados en la región por parte de grupos armados..

Velásquez también confirmó que cerca de Palomino fueron incinerados dos vehículos y que en la línea férrea del Cerrejón, entre Uribia y Maicao, fueron afectados 20 vagones tras la activación de artefactos explosivos. Las autoridades mantienen operaciones de verificación y seguridad en estos puntos.