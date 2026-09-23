“Sería atribuido al ELN”: gobernador de La Guajira tras atentado contra línea férrea de Cerrejón

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, rechazó el atentado ocurrido contra la línea férrea de Cerrejón y aseguró que este tipo de hechos afectan directamente la operación de la empresa y las finanzas del departamento por el impacto que pueden generar en las regalías.

“Nosotros reprochamos desde todo punto de vista y repudiamos estos actos de violencia. La afectación a la línea férrea afecta directamente a la operación de Cerrejón. Nosotros vivimos de las regalías y si Cerrejón no llega a sus producciones, eso afecta directamente cómo podemos atender nuestros hospitales y nuestros colegios”, afirmó Aguilar en diálogo con Caracol Radio.

El mandatario departamental señaló que el ataque es materia de investigación, pero indicó que la información que se ha manejado en los últimos meses apunta a una posible responsabilidad del ELN.

“Estos hechos se le atribuyen al ELN, son materia hoy de investigación. El compromiso es claro y es poder articular de manera inmediata para hacerle frente a este tipo de situaciones”, manifestó.

Ejército desplegó tropas en la zona del atentado

Aguilar aseguró que este sería el sexto atentado registrado contra la línea férrea de Cerrejón en los últimos meses y pidió una estrategia de inteligencia que permita proteger esta infraestructura.

“Necesitamos capacidad estratégica para hacerle frente a este tipo de situación. Los temas de inteligencia estratégica que nos permitan proteger de manera permanente la operación de la línea férrea del Cerrejón es lo más importante”, indicó.

El gobernador confirmó que mantiene comunicación con los mandos militares y destacó el despliegue realizado por el Ejército para garantizar la seguridad en el área.

“De manera permanente tenemos comunicación con la Primera División, con la Segunda División del Ejército y con cada uno de los comandantes de área para poder garantizar una respuesta inmediata del Estado”, señaló.

Cerrejón confirmó afectaciones en su infraestructura

Cerrejón informó que el atentado ocurrió aproximadamente a las 10:45 de la noche del 22 de septiembre, a la altura del kilómetro 60 en jurisdicción de Uribia, afectando un tren que se movilizaba vacío en dirección sur.

La compañía indicó que el personal fue evacuado de manera preventiva y que la evaluación de los daños se realizará cuando las condiciones de seguridad permitan el ingreso a la zona.

La empresa señaló que este es el sexto atentado registrado este año contra su infraestructura y reiteró que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades para proteger la operación, los trabajadores y las comunidades.