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“Este reality show tenía que terminar de esta manera”: gobernador Aguilar sobre abatimiento de Naín

En diálogo con 6AM W, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, se refirió al abatimiento de alias Naín, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y aseguró que su muerte representa el desenlace de una situación que, según afirmó, fue consecuencia del fortalecimiento de los grupos criminales durante la llamada paz total.

“Este reality show tenía que terminar y tenía que terminar de esta manera”, señaló Aguilar al referirse al papel que, según dijo, asumió Naín como líder visible de esta organización criminal y a la exposición de sus actividades a través de las redes sociales.

El mandatario departamental cuestionó que Naín hubiera sido nombrado gestor de paz y aseguró que esa condición le permitió tener un “pasaporte” para continuar mostrando en redes sociales actividades delictivas junto a su pareja sentimental.

“Lo más triste es que tuvo un pasaporte que le dieron cuando lo nombraron gestor de paz, cosa que nunca entendí y que manifesté en todos los consejos de seguridad”, afirmó.

El mandatario departamental sostuvo que, posteriormente, Naín comenzó a mostrar en redes sociales actividades relacionadas con masacres, tráfico y microtráfico de drogas, además de presentarse como un líder visible de la organización.

Según el gobernador, Naín terminó convirtiéndose en “el líder de la limpieza social”, situación que describió como una guerra violenta entre jóvenes que hacían parte de la organización criminal.

Reclutamiento de jóvenes

Para Aguilar, el caso también evidencia las consecuencias del aumento de jóvenes vinculados a estructuras violentas. Afirmó que entre 2022 y 2025 se pasó de 15.000 a 28.000 actores violentos y sostuvo que muchos de ellos son jóvenes de las comunas más vulnerables.

“Lo que ocurrió con la paz total fue que los ríos de dinero entraron sin ningún tipo de contemplación y el daño que se hizo ha sido enorme”, manifestó.

El gobernador también destacó la presencia del Estado en los territorios y dijo que es necesario fortalecer las unidades de inteligencia y las brigadas móviles, junto con un componente de política social que permita llegar a los jóvenes de los barrios vulnerables.

“Ya los riesgos los estamos viviendo”

Aguilar advirtió, además, sobre el incremento de la violencia en La Guajira. Aseguró que los homicidios han aumentado en un 80% y la extorsión en un 70%.

“Ya los riesgos los estamos viviendo”, afirmó. “Tener más muchachos armados en calle es aumentar el número de violencia en los territorios”.

Finalmente, el gobernador señaló que la situación no afecta únicamente a La Guajira, sino que también tiene repercusiones en otros territorios del país, y reiteró la necesidad de que el Estado mantenga presencia permanente y trabaje junto con los entes territoriales para enfrentar estas consecuencias.