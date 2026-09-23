Autoridades refuerzan seguridad en Riohacha con 25 uniformados y presencia permanente

Tras un Consejo Extraordinario de Seguridad, como respuesta a hechos violentos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en Riohacha con la llegada de 25 uniformados desde este martes, quienes permanecerán durante los próximos dos meses.

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La medida busca fortalecer la vigilancia y garantizar el normal desarrollo de las actividades comerciales y cotidianas en la capital de La Guajira, especialmente en sectores estratégicos como el Mercado Viejo y la carrera 7.

El alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, acompañado por representantes de la Fuerza Pública, Migración Colombia y la Personería Distrital, recorrió la zona comercial y entregó un mensaje de tranquilidad a comerciantes y ciudadanos.

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“Nos encontramos en el sector del Mercado Viejo mandando un mensaje de confianza y tranquilidad, sobre todo para nuestros queridos comerciantes”, señaló el mandatario.

El teniente coronel Héctor Daza Narváez indicó que la Policía mantiene operaciones coordinadas con el Ejército y las demás autoridades, con controles, vigilancia y acciones operativas en diferentes sectores de la ciudad.

El oficial también confirmó que durante estas jornadas se han producido capturas de varios sujetos, quienes fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales para determinar su posible participación en hechos delictivos.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no difundir panfletos, audios o mensajes sin verificar, con el propósito de evitar la circulación de información que pueda generar temor.

El dispositivo de seguridad se mantendrá de manera permanente y contempla especial atención en Riohacha, Dibulla, la Troncal del Caribe, las zonas comerciales y otros puntos estratégicos, mientras las autoridades realizan un monitoreo continuo de la situación de orden público.