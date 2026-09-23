Turismo en La Guajira reporta hasta 30% de cancelaciones por orden público

La situación de orden público que se registra en diferentes sectores de Santa Marta y La Guajira, ya está generando afectaciones en la actividad turística, especialmente en destinos ubicados sobre el corredor de la Troncal del Caribe.

Andrés Delgado, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de La Guajira, AsovGuajira, aseguró que se han presentado cancelaciones y solicitudes de aplazamiento de viajes en destinos como Palomino, Dibulla y Camarones, además de Riohacha.

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De acuerdo con el dirigente gremial, de manera preliminar las cancelaciones podrían estar alrededor del 30 %, aunque aclaró que el sector espera contar con cifras más precisas durante las próximas horas.

“Hay muchos turistas que están llamando, que supuestamente tienen unos vuelos para mañana, este fin de semana. Han dicho que si es mejor cancelar y preguntan cómo está la situación”, explicó Delgado.

La incertidumbre también ha impactado a los establecimientos comerciales y a las familias que dependen de la actividad turística en estas zonas. El representante de AsovGuajira señaló que existe preocupación entre empresarios y trabajadores ante el cierre de establecimientos por temor durante la jornada.

Delgado pidió un mayor despliegue de las autoridades para garantizar que residentes y visitantes puedan movilizarse con tranquilidad y continuar con sus actividades.

“Paran toda una economía con todos estos problemas”, manifestó, al destacar la importancia del turismo para sectores como Palomino y las comunidades ubicadas en zonas aledañas a la Sierra Nevada.

Caravanas hacia la Alta Guajira

En cuanto a la Alta Guajira, el presidente de AsovGuajira aseguró que las excursiones continúan, aunque bajo un esquema de caravanas para movilizar a los grupos de turistas de manera conjunta.

Explicó que suspender estos viajes también tendría consecuencias para las comunidades que prestan servicios turísticos y que ya cuentan con reservas y pagos anticipados.

Según Delgado, las principales inquietudes que reciben las agencias y hoteles están relacionadas con las condiciones de seguridad: los turistas preguntan si pueden viajar, si deben mantener sus planes o si es recomendable aplazar los recorridos.

Mientras el sector espera que la situación de orden público se normalice, el gremio mantiene su agenda para fortalecer la actividad turística en el departamento.

Este viernes 25 de septiembre se realizará el tercer foro de AsovGuajira, denominado “Construyendo turismo con propósito en La Guajira para el futuro”, un espacio que reunirá a representantes de la academia, el Gobierno y el sector privado. El evento tendrá entrada libre y se realizará en el teatro de Comfaguajira, en Riohacha.