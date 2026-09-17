Abelardo de la Espriella da ultimátum a cabecillas de estructuras criminales en el sur de La Guajira

Durante su visita a San Juan del Cesar, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la situación de seguridad en el sur de La Guajira y lanzó un mensaje a los cabecillas de estructuras criminales que operan en la región.

El mandatario aseguró que continuará llegando al territorio para verificar los avances de su Gobierno y señaló que las autoridades mantendrán las acciones contra los grupos ilegales que afectan a las comunidades.

“Voy a venir cuantas veces sea necesario para verificar las obras, para verificar los avances, para venir a entregar los cuerpos de los bandidos que tienen azotada a la región. O por la fuerza, bandido que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde”, afirmó De la Espriella.

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Durante su intervención, mencionó a Rufino José Morales, alias ‘Mario’, señalado por el mandatario como jefe del Clan del Golfo en la región; alias ‘Pinocho’, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra; y alias ‘Gonzalo Ochalo’, de la Segunda Marquetalia.

“Tienen fecha de expiración porque se metieron con San Juan, se metieron con el corazón del tigre Abelardo de la Espriella”, agregó el presidente.

El jefe de Estado indicó que seguirá haciendo presencia en La Guajira para acompañar las acciones de seguridad y los compromisos anunciados durante su visita al departamento.