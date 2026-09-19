Bloqueo de carrotanques generó choque entre Aqualia y transportadores de agua en Riohacha

El abastecimiento de agua mediante carrotanques en Riohacha enfrenta una nueva dificultad luego del bloqueo realizado por el gremio de carrotanqueros. Según Aqualia, la situación mantiene temporalmente suspendida la entrega de agua por este mecanismo y ha generado retrasos en la atención de usuarios e instituciones que requieren el servicio.

La empresa señaló que las condiciones actuales de disponibilidad del recurso obligan a priorizar a quienes presentan mayores necesidades, entre ellos clínicas, hospitales, instituciones educativas y comunidades vulnerables. “El gremio está exigiendo que se les dé prioridad con más puntos de cargue. Esto dificulta el abastecimiento para las entregas comunitarias y a usuarios que presentan dificultades con el servicio”, explicó Manuel Olivella, gerente de Aqualia Riohacha.

“También queremos que el agua llegue a quienes la necesitan”

Desde el gremio de carrotanqueros, sin embargo, sostienen que también hacen parte de la solución y que las medidas adoptadas están afectando directamente a las familias que dependen de esta actividad. “La reducción de dos llenados a uno por vehículo ha generado largas esperas, retrasos, pérdidas económicas y afecta directamente el sustento de 70 familias y trabajadores que dependemos de esta actividad”, señalaron.

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Los transportadores aclararon que no se oponen a la priorización de los sectores más vulnerables. “No estamos en contra de que se prioricen hospitales, clínicas, colegios y comunidades vulnerables. También queremos que el agua llegue a quienes la necesitan”, indicaron.

El gremio sostiene que su petición está relacionada con una mayor capacidad de cargue y una organización que permita atender tanto las necesidades de la población como las de quienes transportan el agua. “Nuestra protesta ha sido pacífica, no buscamos conflicto, buscamos diálogo, soluciones y trabajo”, afirmaron.

Mientras Aqualia insiste en que cualquier diferencia debe ser abordada mediante los canales de diálogo para evitar afectaciones en el abastecimiento de las comunidades, los carrotanqueros hicieron un llamado a la empresa, la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional para instalar una mesa de diálogo que permita encontrar una solución que garantice el suministro de agua y, al mismo tiempo, el sustento de las familias vinculadas a esta actividad.