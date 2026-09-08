Crisis de EPS se agrava tras el terremoto: deuda con hospitales de Risaralda es de $270 mil millones
Desde AiSalud aseguran que se continúa sin una respuesta suficiente por parte de las principales EPS del departamento.
Pereira
La directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, advirtió que después de la emergencia aumentaron las atenciones y necesidades de la población, mientras persisten los problemas en el flujo de recursos y la entrega de medicamentos.
La dirigente gremial cuestionó particularmente la respuesta de Nueva EPS, Asmet Salud, Coosalud y Pijao Salud, las cuatro entidades con mayor peso dentro de la cartera señalada por los prestadores. Según Zuluaga, estas EPS no habrían implementado un plan de choque suficiente para responder a las nuevas condiciones generadas por el terremoto.
- Lea también: Gobierno Nacional anunció recursos y alivios para recuperar la red de salud de Risaralda
Deudas superan los $278.000 millones
De acuerdo con las cifras entregadas por la Asociación, solo la cartera de las EPS supera actualmente los $278.000 millones, mientras que alrededor de $228.500 millones estarían concentrados en las cuatro entidades mencionadas.
Nueva EPS aparece como la principal deudora, con una cartera que superaría los $97.000 millones, seguida por Asmet Salud, con más de $55.000 millones. A estas obligaciones se suman las de Coosalud y Pijao Salud.
Zuluaga señaló que “la falta de pagos tiene consecuencias directas sobre hospitales y clínicas que, pese a haber sufrido afectaciones por el terremoto, han tenido que mantener planes de contingencia y continuar atendiendo a una población con mayores necesidades”.
La preocupación no se limita a las finanzas. La Asociación asegura que continúan presentándose dificultades para que algunos afiliados reciban oportunamente medicamentos y accedan a determinados servicios esenciales.
Situación de Asmet Salud
Según Zuluaga, las dificultades administrativas y jurídicas que atraviesa esta EPS han complicado incluso la interlocución con los prestadores y la conformación de una red suficiente para atender a sus usuarios.
La dirigente también advirtió que el retraso en los recursos termina afectando al personal médico y asistencial, que ha continuado trabajando durante la emergencia pese a que muchos trabajadores también resultaron damnificados y dependen del pago oportuno de salarios y honorarios.
- Le interesa: Risaralda busca asegurar $80.000 millones del OCAD Regional para mejorar viviendas tras el terremoto
La Asociación pidió una respuesta inmediata de las EPS, argumentando que la recuperación de la red de salud después del terremoto no dependerá únicamente de reparar hospitales y equipos dañados, sino también de garantizar los recursos necesarios para mantener funcionando los servicios y atender a los pacientes.
Sebastián Grajales
Comunicador Social y Periodista, ha sido presentador y coordinador informativo de Telecafé Noticias,...