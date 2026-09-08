Crisis de EPS se agrava tras el terremoto: deuda con hospitales de Risaralda es de $270 mil millones

Pereira

La directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, advirtió que después de la emergencia aumentaron las atenciones y necesidades de la población, mientras persisten los problemas en el flujo de recursos y la entrega de medicamentos.

La dirigente gremial cuestionó particularmente la respuesta de Nueva EPS, Asmet Salud, Coosalud y Pijao Salud, las cuatro entidades con mayor peso dentro de la cartera señalada por los prestadores. Según Zuluaga, estas EPS no habrían implementado un plan de choque suficiente para responder a las nuevas condiciones generadas por el terremoto.

Lea también: Gobierno Nacional anunció recursos y alivios para recuperar la red de salud de Risaralda

Deudas superan los $278.000 millones

De acuerdo con las cifras entregadas por la Asociación, solo la cartera de las EPS supera actualmente los $278.000 millones, mientras que alrededor de $228.500 millones estarían concentrados en las cuatro entidades mencionadas.

Nueva EPS aparece como la principal deudora, con una cartera que superaría los $97.000 millones, seguida por Asmet Salud, con más de $55.000 millones. A estas obligaciones se suman las de Coosalud y Pijao Salud.

Zuluaga señaló que “la falta de pagos tiene consecuencias directas sobre hospitales y clínicas que, pese a haber sufrido afectaciones por el terremoto, han tenido que mantener planes de contingencia y continuar atendiendo a una población con mayores necesidades”.

La preocupación no se limita a las finanzas. La Asociación asegura que continúan presentándose dificultades para que algunos afiliados reciban oportunamente medicamentos y accedan a determinados servicios esenciales.

Situación de Asmet Salud

Según Zuluaga, las dificultades administrativas y jurídicas que atraviesa esta EPS han complicado incluso la interlocución con los prestadores y la conformación de una red suficiente para atender a sus usuarios.

La dirigente también advirtió que el retraso en los recursos termina afectando al personal médico y asistencial, que ha continuado trabajando durante la emergencia pese a que muchos trabajadores también resultaron damnificados y dependen del pago oportuno de salarios y honorarios.

La Asociación pidió una respuesta inmediata de las EPS, argumentando que la recuperación de la red de salud después del terremoto no dependerá únicamente de reparar hospitales y equipos dañados, sino también de garantizar los recursos necesarios para mantener funcionando los servicios y atender a los pacientes.