Capturan en Pereira a un hombre investigado por presunto abuso y muerte de un bebé de tres meses

Pereira

La investigación se originó por los hechos ocurridos en septiembre de 2024, cuando el bebé fue llevado a la Clínica Los Rosales debido a graves complicaciones de salud. Durante la atención, el personal médico detectó lesiones sobre una posible situación de violencia.

Los exámenes practicados determinaron que el bebé presentaba un trauma craneoencefálico severo. Pese a la atención recibida, la gravedad de las lesiones terminó ocasionando su fallecimiento.

Lea también: Dos personas murieron por disparos en una vivienda en Pereira, el presunto victimario está herido.

El caso tomó una dimensión aún más delicada con los resultados de los análisis forenses. Según la información entregada por las autoridades, los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal evidenciaron lesiones cicatrizadas que serían compatibles con agresiones sexuales anteriores, situación que llevó a profundizar la investigación.

De acuerdo con la Policía, las indagaciones determinaron que su padre y su madre eran las personas que permanecían en contacto directo con el bebé, sin que hasta ese momento se identificara la participación de terceros en su cuidado.

Con los elementos médicos, forenses y testimonios recopilados, el grupo especializado de protección a niños, niñas y adolescentes avanzó en la individualización de quien sería el presunto responsable. Posteriormente se hizo efectiva la orden de captura en Pereira.

“Capturamos a un hombre, al monstruo que dio muerte a un bebé de tan solo tres meses. Hechos ocurridos en septiembre del 2024 y hoy la policía está capturando a su principal perpetrador, una persona que tiene que responder por los delitos de homicidio agravado y abuso sexual abusivo en menor de edad”, indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira

El hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación dentro del proceso. Será la investigación y las decisiones de los jueces las que determinen su responsabilidad en los graves hechos atribuidos.

Le interesa: Retienen en Pereira a hombre buscado por Interpol y requerido en Brasil.

La Policía reiteró el llamado a denunciar cualquier señal de violencia contra niños y adolescentes y aseguró que continuará adelantando las actuaciones necesarias para esclarecer completamente el caso.