Gobierno Nacional anunció recursos y alivios para recuperar la red de salud de Risaralda

Pereira

Durante una visita a Pereira, la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, anunció medidas dirigidas tanto a reconstruir la infraestructura hospitalaria como a enfrentar la crisis financiera que ya atravesaba el sector antes del sismo.

La ministra recorrió las instalaciones del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, conoció los daños ocasionados por el terremoto y posteriormente sostuvo una reunión con representantes de hospitales y clínicas públicas y privadas para establecer las principales necesidades de la red.

Uno de los anuncios está relacionado con los recursos para infraestructura. El Ministerio de Salud avanza en la viabilización y registro de las afectaciones de la red hospitalaria, paso necesario para gestionar recursos a través del Fondo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres destinados a las obras de recuperación.

“Informamos a la red pública y privada sobre las ayudas que están dispuestas en los decretos de emergencia, no solo para apoyar la recuperación de los hospitales públicos y su operación, sino también para facilitar apoyo a las clínicas privadas a través de líneas de crédito con tasa compensada, compra de cartera, alivios en los intereses de mora y en los pagos”, afirmó la ministra.

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La deuda de las EPS también entró en la agenda

La emergencia volvió a poner sobre la mesa un problema que venía golpeando a hospitales y clínicas desde antes del terremoto: las millonarias deudas de las EPS y las dificultades en el flujo de recursos.

Según la Secretaría de Salud de Risaralda, las EPS adeudan más de $400.000 millones a la red pública del departamento. De esa cartera, aproximadamente $237.000 millones corresponden al Hospital San Jorge.

Ante este panorama, la ministra informó que se han impartido instrucciones para priorizar el flujo de recursos hacia las zonas afectadas y la red pública, especialmente frente a las obligaciones de EPS intervenidas. También señaló la necesidad de estabilizar financieramente a Nueva EPS y otras entidades para mejorar el funcionamiento del sistema.

“Hemos efectuado a través de la Superintendencia de Salud el cambio de interventores con la instrucción precisa de priorizar las zonas afectadas, priorizar la red pública y garantizar que los recursos empiecen a fluir en forma ordenada, mientras se logra conciliar el gran pasivo que hay en el sistema”, anotó Vesga.

Para las clínicas privadas, el Gobierno trabaja en alternativas contempladas dentro de las medidas de emergencia, entre ellas líneas de crédito con tasa compensada, compra de cartera y alivios relacionados con intereses de mora y pagos. Estas herramientas se encuentran en trámite con el Ministerio de Hacienda.

San Jorge calcula en más de $70.000 millones sus necesidades de intervención

Durante el recorrido, el gerente del Hospital San Jorge, Javier Alejandro Gaviria, presentó al Gobierno Nacional el balance de los daños y los presupuestos requeridos para las obras de preservación y reconstrucción.

Las inversiones necesarias fueron estimadas en más de $73.183 millones, además de los proyectos que el hospital contempla para su modernización y ampliación.

El centro asistencial logró mantener y recuperar buena parte de su operación después del terremoto, una respuesta que fue destacada por la ministra durante su visita. Sin embargo, su recuperación definitiva dependerá tanto de las intervenciones físicas como de una solución a los problemas financieros que enfrenta.

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La visita deja así dos frentes prioritarios para la recuperación del sistema de salud de Risaralda: conseguir los recursos para reparar la infraestructura afectada por el terremoto y recuperar el flujo de dinero que hospitales y clínicas necesitan para garantizar su funcionamiento.