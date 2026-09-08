Desmienten supuesto simulacro de terremoto en Risaralda: información que circula es falsa

Pereira

Ante los mensajes que han comenzado a circular sobre la realización de un supuesto simulacro de terremoto en Risaralda, las autoridades departamentales aclararon que esta información no corresponde a ninguna actividad programada.

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La Coordinadora Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, Diana Carolina Ramírez, hizo la precisión con el propósito de evitar confusión entre la ciudadanía, especialmente en medio de la sensibilidad que existe alrededor de los movimientos sísmicos y sus posibles consecuencias.

Desde el organismo se pidió a los ciudadanos no replicar cadenas, publicaciones o mensajes cuya procedencia no pueda verificarse y consultar directamente los canales oficiales antes de compartir información relacionada con emergencias, evacuaciones o actividades de prevención.

“La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo envió una circular donde informa que el simulacro nacional se llevará a cabo el próximo 21 de octubre, entonces por favor hacer caso omiso de estos rumores que se están presentando”, indicó la Coordinadora Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, Diana Carolina Ramírez.

Las autoridades aclararon que sí está prevista una jornada de preparación ante emergencias, pero no para las fechas que están siendo difundidas en los mensajes falsos.

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El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias se realizará el próximo 21 de octubre, fecha establecida para este ejercicio de preparación y prevención.

Gestión del Riesgo reiteró que, ante información relacionada con terremotos u otras emergencias, es fundamental acudir a fuentes institucionales, pues la difusión de datos falsos puede generar alarma innecesaria y desinformación entre la comunidad.