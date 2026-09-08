Condenan a prisión a un cabecilla de ‘Iván Mordisco’ por 13 homicidios selectivos en el Tolima

Tolima

Un juez especializado de Ibagué condenó a José Ignacio Bustos Ruiz, alias ‘Zarco’ o ‘Mono’, a 243 meses de prisión y una multa de 1.350 SMLMV, por los delitos de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Bustos Ruiz fue hallado responsable de su participación como segundo cabecilla en 13 homicidios selectivos ocurridos en zona rural y urbana del municipio de San Antonio, Tolima, entre agosto de 2023 y octubre de 2024, al mando de una comisión del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

Así operaban

De acuerdo con la investigación, por orden de alias ‘Libardo González’, cabecilla principal del frente Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías, con injerencia en Rioblanco, Chaparral, Planadas y Ataco, también se conformó una comisión criminal en San Antonio, Tolima, además de otras en el vecino departamento del Huila.

En una reunión realizada en agosto de 2023, en zona rural de Prado, Huila, alias ‘Libardo González’ designó como cabecilla principal a Héctor Fernando Useche, alias ‘Gerónimo’; como segundo cabecilla, a José Ignacio Bustos Ruiz, alias ‘Zarco’; y como tercer cabecilla, a Elian Llano Mendoza, alias ‘Risas’ o ‘La Liebre’.

La estructura, bajo órdenes de alias ‘Julián Uribe’, segundo comandante del frente, y alias ‘Chapolo’, se dedicó a realizar labores de inteligencia y a ejecutar homicidios selectivos contra personas señaladas por la estructura como expendedores de estupefacientes, presuntos delincuentes y firmantes de paz.

Los 13 homicidios esclarecidos

Entre los hechos atribuidos al condenado se encuentran:

Homicidio de José Manuel Céspedes Tique, integrante de la comunidad LGBTIQ+, cometido en la vereda Cajamarca.

Homicidio de José Alfredo Cáceres Cedeño, en la vereda Legía Baja.

Doble homicidio de Cenober Aguiar Mayor, firmante de paz, y Jhon Jairo Barreto Hernández, en la vereda Diamante.

Homicidio de Aníbal González Alape, en el cementerio de San Antonio.

Homicidio de Yoan Yonaider Alape Angarita, alias ‘Iluminaté’, en la vereda Tres Esquinas.

Homicidio de Julián Arbey Peralta Rodríguez, en la vereda San Jorge.

Homicidio de Argemiro Cárdenas, en la vereda El Diamante.

Homicidio de Freddy Hernán Oyuela Caballero, en la vereda Calarma.

Homicidio de Yahir Héctor Luis Aguiar Hernández, en la vereda El Pole.

Doble homicidio de José Julián Otálvaro Villanueva y Carlos Norbey Oviedo Cadena, en la vereda La Laguna.

Homicidio de Willy Yirman Dagua Dagua, en la vereda Palmira Alta.

Antecedentes de la investigación y capturas

Por estos mismos hechos, el 24 de octubre de 2025 fue condenado Héctor Fernando Useche, alias ‘Gerónimo’, cabecilla principal, y el 24 de julio de 2026 fue condenado Elian Llanos Mendoza, tercer cabecilla.

La captura de José Ignacio Bustos Ruiz se logró el 28 de mayo de 2025, en un operativo conjunto entre el CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en el que se realizaron 10 allanamientos en zona rural de San Antonio, logrando cuatro capturas por orden judicial y una en flagrancia. En total, fueron capturados nueve integrantes de la estructura.

Posteriormente, el 30 de julio de 2025, en una operación conjunta coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue neutralizado alias ‘Libardo González’ en el departamento del Cauca.