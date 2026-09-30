Disminuye la frecuencia de los sismos en el enjambre de Chaparral: “Lo peor ya pasó”

Tolima

Tras más de una semana, comenzó a disminuir la intensidad y recurrencia del enjambre sísmico de Chaparral, que inició el pasado 20 de septiembre y superó la cifra de 1.100 movimientos telúricos. Así lo confirmó el Servicio Geológico Colombiano.

Según la entidad, los sismos oscilan entre los 2.0 y 4.5 grados sobre la escala de Richter, de los cuales 24 movimientos han superado la magnitud de 4.0. Sin embargo, en lo corrido de la semana ha caído el número de sismos, pasando de un pico de 212 movimientos el 22 de septiembre a menos de 30 en las últimas 24 horas.

“A partir del 25 de septiembre se observa una disminución progresiva en la frecuencia diaria de eventos localizados”, precisó el Servicio Geológico.

Por su parte, el geólogo y profesor de la Universidad del Tolima, Jhonatan Ortiz, advirtió que probablemente continuará la disminución gradual de los sismos, ya que se trata de un fenómeno natural pasajero.

“Este comportamiento se podía esperar. Un enjambre sísmico no es lo mismo que un nido sísmico. Un nido, como el de La Mesa de Los Santos, es algo permanente, pero un enjambre sísmico como el de Chaparral es una liberación de energía temporal. Eso es lo que estamos viendo”, detalló Ortiz.

No obstante, el experto hizo un llamado a permanecer alertas ante posibles movimientos telúricos y pidió continuar con el alistamiento de las autoridades locales para atender cualquier tipo de emergencia.

“Estamos viendo que lo más complicado ya pasó, pero, por supuesto, cualquier día, en cualquier momento, no solamente en Chaparral, sino también en cualquier parte de nuestra geografía colombiana, podrá existir un sismo de mayor magnitud. No hay que bajar la guardia”, advirtió.

Por último, el Servicio Geológico sugirió seguir solo las recomendaciones de las autoridades locales y consultar las fuentes oficiales, como la misma entidad, para acceder a información verificada y actualizada sobre el monitoreo de la actividad sísmica.