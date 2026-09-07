Reunión clave entre De La Espriella y Marco Rubio: estos serán los temas que tratarán en encuentro

Ya todo está listo en Barranquilla, para el primer encuentro de alto nivel de un funcionario internacional con el Gobierno de Colombia durante la nueva administración.

Se trata de la reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella que se produce en un momento relevante para la relación entre Bogotá y Washington.

La agenda estará centrada en asuntos estratégicos de interés común, entre ellos: la seguridad regional, vínculos comerciales, lucha contra el narcoterrorismo y la cooperación internacional, para atender la emergencia que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los dos Gobiernos buscarán fortalecer la cooperación bilateral e identificar nuevas áreas de trabajo, que permita trabajar de manera conjunta para enfrentar los desafíos relacionados con la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del hemisferio.

¿Cómo será la reunión?

El presidente De La Espriella junto al canciller Omar Bulla, recibirán en la sede de la Presidencia en Barranquilla, al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en medio de una agenda bilateral del funcionario y una gira regional que se desarrollará entre el 8 y el 10 de septiembre, y que incluirá también a Ecuador y Perú.