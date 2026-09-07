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08 sep 2026 Actualizado 02:05

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Política

Partido Liberal se declara oficialmente colectividad de Gobierno de Abelardo de la Espriella

Tras reunirse con sus bancadas de Congreso y directivas, el Partido Liberal respaldó la gestión del Ejecutivo en cabeza de Abelardo de la Espriella.

Partido Liberal / Colprensa

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El Partido Liberal Colombiano anunció formalmente su decisión de declararse colectividad de Gobierno en el mandato del presidente Abelardo de la Espriella.

La posición oficial se fijó tras una serie de deliberaciones entre el director del Partido Liberal, la bancada de Representantes a la Cámara y los integrantes del Senado.

​A través de un comunicado, la colectividad justificó su alineación con el Ejecutivo destacando los avances en los pilares fundamentales del país.

Vea aquí: Gobierno evaluará acompañar al coronel (r) Plazas en juicio por caso Urán en la retoma del Palacio

Se “destacó la gestión del mandatario en materia de crecimiento económico, seguridad, oportunidades y respeto por las instituciones”.

​Sin embargo, la bancada legislativa y sus directivas enfatizaron que el acompañamiento a la agenda presidencial no significará una adhesión incondicional ni la pérdida de su independencia en debates del Legislativo. Al respecto, el Liberalismo aclaró: “El Liberalismo mantendrá su derecho a discrepar frente a las decisiones del Gobierno”.

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