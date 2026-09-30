Temo por mi vida: personero delegado de Ibagué denuncia persecución de mafias y agentes de tránsito

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el personero Delegado para la Vigilancia Administrativa de Ibagué, Jair Robayo, rompió su silencio por los videos que han sido publicados en redes sociales en los que aparece en uno de ellos siendo requerido por los agentes de tránsito por violar la medida del pico y placa. Además, en un segundo video donde le piden que se practique una prueba de alcoholemia.

Robayo explicó que que los dos videos que fueron publicados en redes sociales en las últimas horas corresponden a hechos sucedidos en el enero del año 2025 y junio del 2026, situación que lo lleva a pensar que tratan de afectar su imagen con situaciones que nunca terminaron en comparendos.

“Yo estoy exento del pico y placa, ese día paré y les pregunté que estaban haciendo ahí, cuando me dicen usted está en pico y placa y hágame el favor y entrégueme los papeles, ese día no portaba mi carné, pero les mostré mi documento virtual del nombramiento y lo que aparece en la función pública, en Colombia hay libertad probatoria”, dijo Jair Robayo.

Según el funcionario de la Personería de Ibagué, esta situación desencadenó una discusión en la que manifiesta dijo que deberían saber quién era él, cruce de voces qué terminó cuando dejaron de grabar y el agente de tránsito le habría ofrecido excusas.

“Somos la Personería del país que más ha sancionado agentes de tránsito en el último semestre, hay 5 con pliego de cargos, hay otras 25 en investigación, todo esto ha llevado a recibir amenazas por el trabajo realizado, yo soy de Bogotá, llegué a hacer mi trabajo y si alguien comete una irregularidad lo investigo”, aseguró.

Además, aseguró que por estos casos instauró las denuncias respectivas ante la oficina de control único disciplinario de la Alcaldía de Ibagué para que se investiguen estos hechos.

“Me siento perseguido, esos videos son viejos, pero cuando saco los pliegos de cargos sacan esos videos, nosotros hemos sancionado y seguiremos haciendo el trabajo pese a los ataques, por ejemplo, el otro video yo iba pasando, paré en el carro, a las personas las conocía, cuando me dijeron que hiciera el tamizaje, entonces empezaron a grabarme, ese día iba identificado, pese a eso, insistieron en que hiciera lo que ellos querían”, sostuvo el funcionario.

Me siento triste que acaben con la imagen de uno por hacer las cosas bien hechas: Jair Robayo

El personero Delegado para la Vigilancia Administrativa resaltó que de cada uno de los videos publicados no hay comparendos y que incluso al final de las grabaciones los agentes le ofrecieron excusas.

“Temo por mi vida, siento una opresión horrible, siento que estas personas están buscando cualquier cosa, yo hace seis meses no salgo porque se que están pendiente de mí. Hay mafias, eso es una realidad que no les gusta que una persona nueva haga su trabajo”, destacó.

Por otra parte, denunció una presunta persecución laboral por parte de la Procuraduría “Radiqué una queja contra la Procuraduría Provincial de Ibagué porque me están enviando proceso que saben que no voy a lograr resolverlos, tengo solo a mi cargo dos profesionales, me tienen saturado de asuntos”.

Finalmente, sostuvo que no es casualidad la publicación de cada uno de los videos “Es un plan con cosas que ocurrieron hace un tiempo, eso no tiene trascendencia disciplinaria, tampoco hubo comparendo, pero si le digo a Ibagué, a mí no me tiembla la mano, si he de morir, muero con la espada en la mano, yo no voy a echar para atrás las cosas que se vienen haciendo”.