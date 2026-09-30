Mina ilegal generaba más de $2.800 millones mensuales por extracción de oro en el Tolima

Tolima

Hasta $2.880 millones mensuales genera una mina ilegal dedicada a la extracción de oro, ubicada en la vereda Mesa de Aguayo, en Chaparral, sur del Tolima. Hasta la zona llegaron tropas del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, junto a otras unidades del Ejército Nacional, para destruir el complejo minero.

Según el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, se destruyeron dos unidades de producción minera, compuestas por dos retroexcavadoras, dos motores industriales Cummins, tres clasificadoras, un arma corta, proveedores y municiones.

“Se logra una afectación directa a la maquinaria avaluada en $1.232.200.000; según información de inteligencia militar, esta unidad de producción ilícita generaba alrededor de 6.000 gramos de oro al mes, con un valor de $2.880.000.000”, precisó el coronel.

Al parecer, detrás del complejo minero estaría el frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, facción de alias Iván Mordisco, que cobraría una extorsión o “impuesto” por cada gramo extraído en la zona.

“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones contundentes contra la explotación ilícita de yacimientos mineros y demás factores de inestabilidad que atentan contra la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo sostenible en el departamento del Tolima”, precisó el oficial.

Son más de 70 las operaciones desarrolladas por la fuerza pública contra la minería ilegal en el sur del Tolima, especialmente en Ataco, Coyaima y Chaparral.