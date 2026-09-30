Aumentó en 3.860 personas la cifra de empleados en Ibagué: Naydú Romero

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Ibagué, Naydú Romero, reveló las cifras de la encuesta de hogares realizada por el DANE correspondiente al trimestre móvil Junio – Julio – Agosto de 2026.

“De acuerdo con el más reciente informe de mercado laboral del Dane, durante el trimestre móvil junio – agosto de 2026, la tasa de desocupación en Ibagué fue de 11,8%, cifra inferior en 0,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se ubicó en 12,5%”, aseguró Naydú Romero.

La funcionaria destacó que la informalidad laboral permaneció en 47,3% durante el último trimestre, igual que el mismo periodo de 2025. Sin embargo, ese resultado fue inferior al del promedio nacional, que se ubicó en 54,8 %.

“Como parte de los resultados para este trimestre, también destacamos el aumento en los empleados particulares, cuyo crecimiento fue de 3.860 personas. Esto evidencia que se están creando empleos formales en la ciudad y se demuestra en que continuamos entre las 10 ciudades del País con la informalidad más baja”, manifestó la secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué.

Otras cifras que revela el DANE para Ibagué

El número de trabajadores por cuenta propia disminuyeron de 70.106 a 67.215, en comparación con el mismo trimestre de 2025. Por otra parte, por sectores económicos, el número de ocupados en la industria manufacturera de la ciudad aumentó de 20.212 a 25.204 ocupados, mientras que transporte y almacenamiento pasó de 16.179 a 18.828. Ambos fueron los que presentaron el mayor dinamismo durante el periodo.

El desempleo Juvenil en Ibagué

La tasa de desocupación pasó de 21,3 % a 21,7 %, un aumento de 0,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025. Esta variación fue equivalente a la registrada en el total nacional, que pasó de 14,8 % a 15,2 %.