Alcaldía de Ibagué busca los $4.300 millones para la construcción del puente de Pico de Oro

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana María Granada, entregó detalles de la mesa de diálogo que se sostuvo con los habitantes afectados por la caída del puente entre Pico de Oro y El Secreto en el Cañón del Combeima.

“La comunidad realizó un paso provisional, que en este momento presenta un estado de deterioro. Por medio de un contrato de ferretería que está adelantando la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, vamos a obtener unos materiales que nos van a permitir construir este puente peatonal y, asimismo, garantizar el acceso a los habitantes del sector de una manera segura”, afirmó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana María Granada.

La situación de movilidad en Pico de Oro y El Secreto fue golpeada por la primera ola invernal de 2024. Desde entonces, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha realizado seguimiento a la situación. Como parte de este proceso, en 2025 se contrataron los estudios y diseños para la construcción de un puente vehicular, por cerca de $4.300 millones.

“De igual manera, se han adelantado mesas técnicas con la Gobernación del Tolima para gestionar recursos que nos permitan llevar a cabo la construcción del puente vehicular”, sostuvo la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se trabaja en búsqueda de los $4.300 millones

El municipio a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha adelantado mesas de trabajo con la Gobernación del Tolima para presentar el proyecto y buscar alternativas de financiación, pero no se ha encontrado una respuesta positiva

Mientras se concreta la construcción del puente vehicular, en el marco de la acción popular se estableció la necesidad de implementar una alternativa peatonal transitoria para la comunidad.

Tras las visitas técnicas realizadas al sector, se identificó que la estructura existente de la garrucha puede ser aprovechada como parte de esta alternativa.

Dato: la Alcaldía adjudicó un contrato para la compra de materiales de ferretería, lo que permitirá adquirir los elementos necesarios para avanzar en la implementación de esta solución transitoria.

Se espera que el martes 6 de octubre, se vuelva a realizar una mesa de trabajo en la que se presentarán los avances relacionados con el paso peatonal transitorio y las acciones siguientes.