Más de 10 municipios del Tolima están en riesgo por desabastecimiento de agua

Tolima

En diálogo con 6AM W Rodrigo Herrera, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Tolima EDAT, reveló la preocupación que existe en el departamento por la ostensible disminución del caudal de los ríos que tributan a los acueductos en los 47 municipios.

“Hemos venido haciendo un monitoreo a los municipios del agua que captan para tratar en sus acueductos municipales donde hemos podido determinar que en más de 10 municipios han bajado su caudal en un porcentaje mayor al 20% y eso va a llevar a una tema de complicaciones en el suministro de agua potable porque hay municipios en donde el caudal ha bajado al 36%”, dijo Rodrigo Herrera.

El gerente de la EDAT sostuvo que entre los municipios que se encuentra en alto riesgo por desabastecimiento de agua están Alvarado, Armero Guyabal, Cajamarca, Fresno, Lérida, Líbano, Rovira, Saldaña. Casabianca y Ataco.

“Son estos los primeros 10 municipios que llevan una baja mayor de su caudal y efectivamente lo que estamos buscando es activar los planes de emergencia y contingencia para el manejo del sistema de acueducto, alcantarillado y aseo para podernos activar y no esperar que esto siga avanzando”, resaltó.

Según Rodrigo Herrera, se busca anticiparse a lo que viene con el fenómeno del niño, situación que podría llevar a afectar la prestación del servicio de acueducto en algunas zonas del departamento.

“Venimos estudiando los boletines que ha enviado la corporación en donde se dice que por ejemplo en el mes de agosto solamente hubo 21.9 milímetros de lluvias frente a 72.3 que venía en promedio desde los años 90 al 2025, entonces ha sido una baja bastante considerable”, puntualizó el gerente de la EDAT.

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