Condenan a 3 años de cárcel a exfuncionario que confesó que falsificó títulos de Juliana Guerrero

Justicia

El juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó al exsecretario de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez a 3 años de prisión, tras haber confesado su responsabilidad en la expedición de títulos falsos en favor de Juliana Guerrero.

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El juez le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que no deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras cumpla las condiciones establecidas por la justicia.

“Condenar a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, como autor responsable del delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, conforme al preacuerdo celebrado e imponiendo la sanción que corresponde a la pena principal, de 36 meses de prisión.2º, imponer al sentenciado la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual a la pena principal impuesta. 3º, conceder al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena acorde con los plasmados en el cuerpo de esta providencia”, dijo el juez en medio de la audiencia.

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La sentencia condenatoria se impartió tras avalar el preacuerdo que se suscribió entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, en una audiencia que se realizó el pasado 20 de agosto.

Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, aceptó su participación en la expedición de títulos académicos falsos a favor de Juliana Guerrero.

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En ese sentido, reconoció su responsabilidad como cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público y se fijó su condena en 36 meses, es decir, 3 años de prisión.

La fiscal del caso detalló que Gutiérrez Martínez admitió que aprovechó su cargo para autorizar la expedición de dos diplomas falsos a nombre de Guerrero.

“El señor Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fungió desde el primero de septiembre de 2020 al 12 de septiembre de 2025 como secretario general de la Fundación de Educación Superior San José de Bogotá, en ejercicio de las funciones propias de dicho cargo, autorizó la expedición de dos diplomas académicos falsos de profesional en Contaduría Pública y de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, más las dos actas de grado correspondientes, todos los documentos con fecha 1 de julio de 2025, mediante los cuales se hizo constar que Juliana Andrea Guerrero Jiménez había cumplido con la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad”, aseguró la fiscal del caso en medio de la audiencia.

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¿Cómo ocurrió la expedición de los títulos falsos?

La fiscal detalló que Gutiérrez Martínez utilizó su perfil en el sistema de la institución de educación superior para tramitar la autorización de los documentos falsos.

“En efecto, él aquí indicado por medio del perfil de su sistema usuario 3486 de la plataforma tecnológica informática ‘Mi Matrix’ de la Fundación de Educación Superior San José, quien contaba con el control sobre la validación del sistema y las autorizaciones como aprobación de manera posterior a la anulación, autorizando la expedición con fundamento en que la mencionada ciudadana había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas SABER PRO requeridas por el grado profesional y requeridas de manera previa al grado de tecnóloga”.