Veeduría denuncia hundimiento de vía en la que la Alcaldía de Ibagué invirtió millonarios recursos

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Rubén Darío Calderón, representante de la veeduría Veemovil de Ibagué, denunció que en un recorrido que realizó por las obras que se ejecutaron de pavimentación de la carrera Quinta encontró que en el tramo comprendido entre las calles 25 y 22 se está hundiendo parte de la calzada.

“Observamos que se comienza a presentar un hundimiento en el carril ascendente, este tramo fue objeto de intervención por parte de el IBAL para reponer una tubería, se hicieron unos llenos, se instaló la capa de rodadura, pero ahora se observa un hundimiento sobre la vía”, dijo Rubén Darío Calderón.

Según Calderón, el Sistema Estratégico de Transporte Público envío a un funcionario que hizo la verificación de la denuncia, “Estamos haciendo la denuncia pública para que la entidad se manifieste, porque esto va a generar graves problema a la movilidad”.

Caracol Radio conoció que el contrato en el que se invirtieron más de $40 mil millones fue recibido a satisfacción por parte del Sistema Estratégico de Transporte Público, por lo que ahora se deberá hacer la ejecución de la garantía por parte del contratista y la aseguradora.

“Se deben tomar las decisiones a través del SETP y conminar al contratista o a la aseguradora para que se responda, además hay que dejar un precedente porque este mismo contratista es el que hará la recuperación de la avenida Ambalá, donde también se hará cambio del sistema de alcantarillado”, puntualizó el representante de la veeduría Veemovil.