Gobernadora del Tolima pide investigar a funcionaria de Cortolima por polémica quema en Dolores

Tolima

En pleno Consejo de Seguridad realizado este lunes, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció sobre la polémica generada por la captura de dos campesinos señalados de provocar incendios forestales en el municipio de Dolores, quienes, en realidad, habrían sido contratados para desarrollar actividades por parte de una funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

Se trata de Julio César Morales Herrera y Leónidas Merjado Hurtado, campesinos quienes manifestaron haber sido contratados por una funcionaria para realizar labores de tala y quema de material vegetal, lo que ha provocado que algunos sectores políticos indiquen que podría tratarse de un “falso positivo” judicial.

“He dado las instrucciones pertinentes a quien es mi delegado en el Consejo Directivo de la Corporación para que exijamos un informe pormenorizado del caso de una funcionaria que, al parecer, ordenó una quema en medio de esta emergencia. Es un hecho absurdo”, aseveró la mandataria.

Asimismo, la gobernadora solicitó a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes realizar una vigilancia especial sobre el caso y garantizar que se determinen las responsabilidades correspondientes.

“Quiero pedir a la Procuraduría y Fiscalía, y a todas las autoridades competentes, que realicen una vigilancia especial a este caso, que hoy está siendo objeto de investigación, y que se vigile de cerca su desarrollo”, enfatizó.

Matiz también hizo un llamado a evitar la difusión de mensajes de odio y confrontación en redes sociales, en medio de esta tragedia ambiental que se afronta en este territorio.

“Nos alejamos de esas voces que de todo quieren sacar provecho politiquero, buscando solo confrontación, violencia, odio y muertes disfrazadas de voces del pueblo. Por eso, no voy a permitir que mi nombre sea utilizado para esa estrategia macabra y politiquera de generar odio y violencia entre los tolimenses (...) Se necesita ser demente y mezquino para promover esa clase de odios en medio de esta emergencia”, expresó.

Sectores ambientalistas, de izquierda o afines al petrismo han cuestionado a la gobernadora porque, desde su punto de vista, habría insinuado que las “manos criminales” detrás de los incendios forestales serían estudiantes o campesinos, versión que fue desmentida por la gobernadora.