Bombazo: Equipo de la segunda división de Italia estaría cerca de fichar a James Rodríguez

James Rodríguez durante su participación en la pasada Copa del Mundo. (Photo by Ercin Erturk/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

En medio de tanta incertidumbre, finalmente el nombre de James Rodríguez ha vuelto a sonar en el mercado de pases. El volante colombiano se encuentra como jugador libre desde antes de la Copa del Mundo, cuando terminó su contrato con el Minnesota United.

Una vez finalizado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, al colombiano se le relacionó con un par de equipos, entre ellos la Lazio de Italia y el América de México, dos equipos con los que antes ya había sido emparejado su nombre y con los que finalmente no terminó avanzando ninguna negociación.

Inesperado destino para James Rodríguez

Según informó en exclusiva el periodista Matteo Moretto, James Rodríguez se encuentra en “negociaciones avanzadas” con el Avellino, club de la segunda división del fútbol italiano.

Las negociaciones serían lideradas por el histórico exjugador italiano Alessandro Nesta, campeón del mundo con su país en Alemania 2006. Nesta es el director técnico del modesto equipo que milita en la Serie B y, según Moretto, sostiene conversaciones con James.

Jugadas tres fechas de la Serie B del fútbol italiano, el Avellino 1912 figura en la quinta posición del campeonato con 6 puntos, producto de dos triunfos y una derrota, contando con una diferencia de gol de +3.

De concretarse la transferencia, sería el décimo cuarto equipo en la carrera de James Rodríguez y el octavo en el fútbol europeo. En la trayectoria del volante cucuteño de 35 años se cuentan: