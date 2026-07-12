James Rodríguez estaría en carpeta de equipo histórico de Italia: Se mueve el mercado de fichajes

Luego de que la Selección Colombia finalizara su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, se ha comenzado a mover el mercado de fichajes de los jugadores que hicieron parte de la competencia, como Álvaro Montero, que fue confirmado como nuevo jugador de Boca Juniors, y ya se habla del futuro de James Rodríguez.

Luego de su fugaz paso por el Minnesota United, de la Major League Soccer de Estados Unidos, donde únicamente disputó 194 minutos en seis partidos, registrando dos asistencias y sin marcar ningún gol, el mediocentro se encuentra sin equipo y como agente libre.

Ahora, se ha conocido que el jugador colombiano estaría en carpeta de algunos equipos, sonando un histórico de la Serie A de Italia, así como rumores de su regreso a la liga mexicana, donde ya jugó con el Club León.

Le puede interesar: Semifinales del Mundial 2026: fechas, horarios y sedes confirmadas para definir a los finalistas

James Rodríguez en la mira de histórico equipo de Italia

En las últimas horas, el periodista italiano, especializado en mercado de fichajes, Rudy Galetti, anunció a través de su cuenta de X que James Rodríguez estaría en carpeta de uno de los clubes históricos de la Serie A de Italia.

De acuerdo con Galetti, la Lazio estaría evaluando a James Rodríguez, con el objetivo de fortalecer sus opciones en el ataque; sin embargo, hasta el momento no hay una oferta concreta por el capitán de la selección Colombia.

“Lazio está evaluando a James Rodríguez, mientras buscan fortalecer sus opciones ofensivas. El capitán de Colombia, que es agente libre tras su paso por el Minnesota United, impresionó en la Copa del Mundo y está entre los perfiles que actualmente está monitoreando el club italiano”.

James Rodríguez y rumores de regreso a la Liga MX

Antes de que se conociera el interés desde la Lazio, la prensa mexicana aseguró que el Club América estaría interesado en el colombiano. Según lo reportado por AS México, el periodista Paco Monte de Fox Sports, el equipo habría iniciado sondeos con el entorno del jugador.

Igualmente, el diario aseguró que, si bien aún no hay negociaciones oficiales, sí existe un interés porque James regrese al fútbol mexicano, tras su paso por el Club León, donde estuvo vinculado en el 2025.