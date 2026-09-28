Gustavo Alfaro sobre el nuevo ciclo de la Selección Colombia: “está en un proceso de cambio parcial”(Photo by Jean Catuffe/Getty Images) / Jean Catuffe

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, habló sobre el proceso que atraviesa actualmente la Selección Colombia y encontró similitudes con el camino que está recorriendo su equipo. El entrenador argentino aseguró que ambas selecciones viven un “proceso de recambio parcial”, aunque mantienen una base del ciclo anterior.

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“Tenemos otra prueba muy buena con Colombia el próximo viernes. También Colombia está en un proceso de recambio parcial, como estamos nosotros”, señaló Alfaro en rueda de prensa.

Elogios al partido ante México

El entrenador también analizó el empate 1-1 entre Colombia y México, destacando la intensidad que tuvieron ambos equipos durante los 90 minutos. Para Gustavo Alfaro, el encuentro tuvo características similares a las de un partido de una Copa del Mundo.

Colombia se adelantó rápidamente con el gol de Luis Suárez, mientras que México consiguió la igualdad en el segundo tiempo por medio de una jugada individual de Gilberto Mora. Alfaro consideró que los dos equipos tuvieron opciones para quedarse con la victoria.

Paraguay, próximo rival de Colombia

Ahora, Gustavo Alfaro se prepara para enfrentar a Colombia en el segundo amistoso de esta fecha FIFA. El partido se disputará este viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en un duelo que pondrá frente a frente a dos selecciones que están probando alternativas después del Mundial.

Alfaro espera que el encuentro ante Colombia tenga una intensidad similar a la que observó frente a México. El argentino resaltó el nivel competitivo mostrado por la Tricolor y anticipó un partido exigente entre dos equipos que continúan preparando sus próximos desafíos internacionales.

El último baile de Alfaro

Alfaro, quien termina su contrato con la selección paraguaya hasta 2030, afirma que ese será su último equipo por dirigir antes de su retiro como entrenador. “Le agradezco a mi familia porque más que nada que vengo corriéndoles el arco hace mucho tiempo. Les digo que este es el último, es el último”, concluyó el entrenador argentino.