Cucho Hernández fue directo: esto dijo por la competencia de la titular en el Betis (Photo by Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images) / Quality Sport Images

El Cucho Hernández atraviesa un buen comienzo de temporada con el Real Betis y actualmente compite por la posición de delantero con Troy Parrott. El colombiano ha sido titular en cinco partidos de LaLiga, mientras que el irlandés ha comenzado tres encuentros. Ambos suman dos goles en el campeonato.

El delantero irlandés llegó al conjunto sevillano por 20 millones de euros y se convirtió en una competencia importante para Hernández, quien considera que la llegada del atacante eleva la exigencia dentro del equipo.

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“Voy a salir a reventarme”

El colombiano explicó cómo afronta los minutos cuando le corresponde ingresar desde el banco y dejó claro que cada oportunidad representa una posibilidad para demostrarle a Pellegrini que puede ser titular.

“A mí me gusta hablar con franqueza siempre. Si Troy está jugando de titular y a mí me tocan 20 minutos, voy a salir a reventarme y a tirarme de cabeza porque mi compañero está jugando de titular y yo quiero demostrar”, aseguró Hernández.

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Competencia por el bien del equipo

El Cucho dejó claro que su intención de ganarse un lugar no significa que quiera que a Parrott le vaya mal. Para el delantero, la competencia es sana y ambos tendrán que aprovechar los minutos que reciban durante la temporada. “Troy y yo vamos a rotar una posición y al que le toque debe hacerlo de la mejor manera”, explicó el colombiano.

Más de 15 goles como objetivo

Hernández también habló de sus objetivos personales para esta temporada. Aunque aseguró que ahora está más enfocado en el colectivo que en una cifra particular, espera superar los 15 goles que marcó durante la campaña anterior.

El colombiano considera que la presencia de Parrott hará que tenga menos minutos y, por eso, deberá ser más efectivo cuando tenga oportunidades frente al arco.

Actualmente, el “Cucho” registra 2 goles y una asistencia con el conjunto verdiblanco en este inicio de la Liga Española.