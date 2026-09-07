Camilo Durán podría ser convocado a Selección Colombia: DT del Celtic dejó clara advertencia

Camilo Durán ya había mostrado en el Qarabag de Azerbaiyán su poderío goleador, luego de darse a conocer con sus anotaciones en la Champions League. El colombiano cambió de club en el último mercado de pases y llegó al Celtic de Escocia, en el que ha tenido un comienzo estelar.

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En 8 partidos jugados, el fubolista de 24 años ha contribuido con 6 goles y 3 asistencias, dejando una calificación de 7.6 para Sofascore. Su mejor presentación fue en la ida de los playoffs de la Champions League contra LASK Linz, en el que marcó doblete; sin embargo, Celtic dejó perder la ventaja obtenida y terminó cayendo eliminado, aunque podrá disputar la Europa League.

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Durán, entre las posibilidades de la Selección Colombia

El nuevo ciclo de Néstor Lorenzo comenzará con tres partidos amistosos en la próxima fecha FIFA, que tendrá lugar desde el 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026. La Tricolor, primero se enfrentará contra México el sábado 26 de septiembre, luego con Paraguay el viernes 2 de octubre y cerrará ante Perú el martes 6 de octubre.

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Partiendo de la renovación que se espera tener en la Tricolor, el nombre de Camilo Durán aparece como una de las serias posibilidades para integrar por primera vez la convocatoria, sumándose a delanteros como Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba. No obstante, vale la pena mencionar que Durán puede jugar como extremo por izquierda y delantero centro, dándole más posibilidades al técnico argentino.

DT del Celtic dejó clara advertencia a Lorenzo

El técnico del Celtic, Martin O’Neill, elogió el gran momento que vive Durán. “Eso no es ninguna sorpresa, dada la cantidad de trabajo que ha dedicado a este equipo desde que llegó al club”, inició diciendo.

Sin embargo, pensando en lo que podría ser un posible llamado a la Selección Colombia, es precavido con el samario para que no llegue a padecer de algún desgaste físico.

“Contra el St Mirren, debo admitir que hubo algunos momentos en los que me sorprendió un poco. Pensé que tal vez simplemente se veía cansado. Jugó un par de partidos en la pretemporada y ahora se ha consolidado, así que es un talento excepcional. No hay duda al respecto. Simplemente hay que tener cuidado con él”.

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Celtic, que lidera la Liga de Escocia con 15 puntos de 15 posibles, se medirá en la próxima jornada contra el St. Johnstone por la fecha 6 del campeonato. Su debut por la Europa League será contra Ferencvaros el jueves 17 de septiembre, día en el que posiblemente se conozca los convocados a la Selección Colombia.