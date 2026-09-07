Mundial Femenino Sub-20: Así quedó el grupo de Colombia tras remontada ante Costa Rica

Las jugadoras de la Selección Colombia celebran uno de sus goles ante Costa Rica. (Photo by Mateusz Slodkowski - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mateusz Slodkowski - FIFA

La Selección Colombia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia. En la primera fecha del Grupo E, el equipo dirigido por Carlos Paniagua superó 1-3 a su similar de Costa Rica.

Sheika Scott adelantó a las Ticas a los 6 minutos, aprovechando un error de la portera Luis Agudelo, quien se vio sorprendida por un sobrepique del balón, el cual la superó y dejó a la contraria sola ante el arco contrario.

Tras un penalti sancionado por intervención del VAR, Fernanda Viáfara igualó las acciones a los 26 minutos. Fernanda disparó al poste de la mano izquierda de la guardameta costarricense, quien voló al poste contrario.

Empezando la segunda parte, Mariana Silva remontó el juego para Colombia, convirtiendo a los 56 minutos. Catalina Cortés, tras asistencia de Juana Ortegón, anotó el 1-3 a los 80 minutos.

Al cierre del partido, la Selección pudo haber ampliado su diferencia, nuevamente con otro penalti sancionado a instancias del VAR; no obstante, Juana Ortegón desperdició el cobro, atajándolo la arquera rival.

En el primer partido del grupo, la selección de Corea del Norte hizo valer su favoritismo, imponiéndose 2-0 en un complejo compromiso frente al combinado de Portugal.

Tabla de posiciones Grupo E

Pos. Equipo Pts Dif 1 Colombia 3 +2 2 Corea del Norte 3 +2 3 Costa Rica 0 -2 4 Portugal 0 -2

Próxima fecha

Jueves 10 de septiembre

[8:00AM] Corea del Norte Vs. Costa Rica

[11:00AM] Colombia Vs. Portugal