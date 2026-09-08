Las revelaciones de Sandra Ortiz y la polémica por el manejo de bajas en combate

los panelistas se refirieron a las confesiones de la exconsejera presidencial y los cadáveres que aparecieron en videos difundidos por la Presidencia.

Los panelistas analizaron las controversias con las que arrancó la semana, las declaraciones de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, investigada por el escándalo de la UNGRD, el manejo de los cadáveres de combatientes que fueron dados de baja y la expectativa por la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Barranquilla.

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Lo que dijeron los panelistas

Ariel Ávila, senador del partido Alianza Verde, advirtió que las versiones que ha compartido la exconsejera presidencial Sandra Ortiz no demuestran por sí mismas que quieren perseguirla. “Los dos argumentos que entrega, diciendo que no estuvo involucrada y después que sí, afectan su credibilidad”, puntualizó el congresista.

Además, se refirió al gesto de Abelardo de la Espriella frente a los cuerpos de combatientes dados de baja. “No es ilegal lo que está haciendo el Presidente, pero sí hila en una línea roja del DIH. Exhibir cuerpos no es ilegal, pero raya con la ética y no es estético”, anotó Ávila. “Colombia ya transitó por el conteo de cuerpos y esa estrategia salió mal. Es posible combatir el crimen sin exhibir los cuerpos que se dan de baja. Hay una estrategia política que raya con la ética, no está bien que el Estado haga eso”, agregó.

Sebastián Nohra, periodista y columnista, ahondó en el caso de Sandra Ortiz. “El caso de la UNGRD es el caso de más presupuesto que se maneja. Existe un trato diferencial con Sandra Ortiz que genera inquietudes, porque no la dejaban hablar. El caso de ella debe ser considerado para otros casos que la Fiscalia no quiere abrir”, sostuvo Nohra.

Entre otras cosas, sostuvo que hay voces que no están de acuerdo con el manejo que le ha dado la Fiscalía. “Particularmente en la Corte Suprema, Cristina Lombana, no ha estado de acuerdo con el trabajo de sus compañeros. Sin embargo, la justicia y el periodismo serán capaces de permitir que se encuentre la verdad del caso”, anotó el periodista.

Francisco Bernate, abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor universitario, señaló que el caso de Sandra Ortiz fue la única involucrada en el escándalo de la UNGRD que quiso que su caso se llevara a juicio. No obstante, indicó que según su versión le han asignado un mismo juez en su caso, pero los casos en Paloquemao se asignan aleatoriamente.

Además, se refirió a la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. “Hay que hacer un análisis macro de la visita de Marco Rubio. Él viene a Colombia, Perú y Ecuador, tocará ver cómo se abordará la seguridad y si se alinean a la política de EE. UU.”, explicó Bernate.

Felipe Caballero, abogado, especialista en derecho penal y máster en política criminal, manifestó su respaldo a las estrategias que ha implementado el gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de seguridad. “La política criminal son las herramientas que tiene un Estado para enfrentar la criminalidad, los bombardeos hacen parte de estas herramientos; lo que hizo el Presidente no cruza línea ética alguna”, anotó el penalista.

“Hay que ir al combate como si no se estuviera negociando, y negociar como si se estuviera combatiendo. La política criminal está compuesta por varias herramientas, @DELAESPRIELLAE lo anunció en campaña y en menos de un mes está dando resultados”, añadió Caballero.

Luz María Sierra, periodista y directora del diario El Colombiano, consideró que las versiones de Sandra Ortiz no son creibles. “Los testimonios de Sandra Ortíz son muy contradictorios. Su actitud ha sido victimizante, diciendo que la Fiscalía la estaba persiguiendo por los ministros del Gobierno Petro y ahora sale a atacar al Gobierno”, explicó Sierra.

De otro lado, hizo énfasis en el impacto comunicativo que pueden tener las imágenes de los operativos militares públicadas por el Gobierno Nacional. “Ver la imagen del Presidente caminando entre cadáveres genera un malestar, parece casi grotesco. Es un símbolo como el de Bukele en sus cárceles, no habíamos hablado de los golpes anteriores pero de este sí por la estrategia comunicacional”, expresó Sierra.