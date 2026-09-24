El terremoto abre debate sobre cómo debe crecer y reconstruirse Pereira: Leonardo Fabio Reales

Pereira

El planteamiento fue realizado por el personero municipal, Leonardo Fabio Reales Chacón, quien considera que las consecuencias del sismo obligan a analizar nuevamente la ocupación del territorio, las zonas de expansión y las condiciones bajo las cuales deberá desarrollarse Pereira.

Para el delegado del Ministerio Público, reconstruir bajo exactamente las mismas condiciones existentes antes de la emergencia podría significar desaprovechar la oportunidad de incorporar las lecciones que dejó el terremoto.

Por eso, considera necesario que las decisiones sobre el futuro desarrollo urbano estén respaldadas por estudios técnicos y científicos, así como por herramientas tecnológicas que permitan conocer con mayor precisión las características y riesgos del territorio.

“Tenemos que replantear el Plan de Ordenamiento Territorial, tenemos que pensar una ciudad diferente. Hay que mirar la distribución del suelo, hay que mirar cómo queremos una ciudad sostenible”, señaló Reales Chacón.

Uno de los asuntos que, según el personero, deberá entrar en esa discusión es la distribución y utilización del suelo, teniendo en cuenta no solamente dónde se reconstruirá, sino hacia qué sectores puede continuar expandiéndose Pereira y bajo qué condiciones.

El debate adquiere especial importancia ante la magnitud de las intervenciones que Pereira tendrá que desarrollar durante los próximos años en vivienda, infraestructura, equipamientos públicos y sectores urbanos afectados por el terremoto.

La propuesta plantea aprovechar ese proceso para revisar decisiones de largo plazo relacionadas con densificación, expansión urbana, sostenibilidad, gestión del riesgo y características de las nuevas construcciones.

Le interesa: Pereira prepara la demolición de 12 edificios de altura afectados por el terremoto

El terremoto deja así un desafío que va más allá de recuperar lo perdido: definir si Pereira será reconstruida bajo el modelo que tenía antes del 10 de agosto o si la emergencia dará paso a una nueva planificación de su crecimiento y desarrollo urbano.