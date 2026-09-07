Dos personas murieron por disparos en una vivienda en Pereira, el presunto victimario está herido

Pereira

Las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre en una vivienda del sector Palmar de Villa Verde, en Pereira, donde dos personas fueron encontradas muertas y un tercer hombre resultó gravemente herido con arma de fuego.

El caso comenzó hacia las 3:20 de la madrugada, cuando habitantes de la zona alertaron a través de la línea 123 sobre varias detonaciones que provenían de una residencia ubicada en la carrera 38D. Uniformados de la Policía se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación.

Al llegar los policías encontraron a un hombre dentro de la vivienda que inicialmente habría impedido su ingreso. Posteriormente, cuando las autoridades lograron entrar, este presuntamente se disparó en la cabeza.

En medio de la inspección fueron encontrados los cuerpos de Valentín Hoyos González, natural de Manizales, y Georgina José Socar, ciudadana venezolana, que presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego.

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El hombre que sobrevivió fue identificado como Diego Alfonso López Umaña, de 32 años, que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario San Jorge de Pereira debido a la gravedad de la lesión sufrida en el cráneo. Su condición de salud sería delicada.

Las primeras informaciones conocidas alrededor del caso señalan que Georgina habría sostenido anteriormente una relación sentimental con López Umaña. Sin embargo, este elemento hace parte de las circunstancias que deberán ser verificadas por los investigadores y, por ahora, no se ha determinado quién disparó contra las dos víctimas ni cuál fue el motivo de lo sucedido.

Durante las diligencias realizadas en el inmueble, las autoridades encontraron un arma de fuego y varias vainillas, elementos que serán sometidos a análisis para establecer si están relacionados con las muertes y reconstruir la secuencia de los disparos.

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El CTI de la Fiscalía quedó a cargo de los actos urgentes y de la investigación. Entre las labores estará establecer qué ocurrió antes de que los vecinos escucharan las detonaciones, determinar la participación de las personas que se encontraban en la residencia y esclarecer el móvil de este hecho que dejó dos personas muertas y una más gravemente herida en Pereira.