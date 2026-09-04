América volvió al Pascual Guerrero con goleada y se afianza como líder de la Liga II-2026

El estadio Pascual Guerrero volvió a recibir al América de Cali, aunque con algunas tribunas todavía cerradas, en el partido que abrió este jueves la novena fecha del campeonato. Fueron 3.962 los aficionados que acompañaron el regreso del equipo escarlata a su casa.

En la cancha, América respondió con autoridad. El equipo dirigido por David González tomó el control del partido desde los primeros minutos y encontró la ventaja al minuto 29, cuando Cristian Tovar de cabeza abrió el marcador tras centro desde la izquierda y en diagonal de su compañero de zaga Nicolás Hernández.

Antes del descanso, Tomás Ángel amplió la diferencia a los 45 minutos para dejar al conjunto caleño 2-0 arriba tras jugada colectiva y toques de primera intención en la que participaron Yhormar Hurtado, Jhon Murillo, Luis Quiñones, Yeison Guzmán quien asistió a Tomas Ángel para definir en el arco rival.

América mantuvo el dominio en el segundo tiempo y a los 63 minutos llegó el tercero. Yeison Guzmán convirtió desde el punto penal, tras falta de Pedro Franco a Rafael Carrascal, para sentenciar el 3-0 definitivo.

Además de la goleada, el equipo escarlata recuperó el arco en cero con el arquero Jean Fernandes y extendió a ocho partidos su invicto en el campeonato. América suma 6 victorias y 2empates, con 20 goles a favor y apenas 4 en contra.

Con este resultado, el conjunto caleño se mantiene en lo más alto de la tabla y empieza a sacar una ventaja importante pensando en la clasificación adelantada a los cuadrangulares semifinales.