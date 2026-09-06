Kevin Mantilla sobre JuanFer Quintero: “Es una locura todo lo que nos aporta en la cancha y fuera”

Kevin Mantilla sobre JuanFer Quintero: “Es una locura todo lo que nos aporta dentro y fuera de ella”

Kevin Mantilla, defensa del Medellín, dialogó con El VBar de Caracol Radio, donde se refirió a la actualidad del equipo antioqueño, su relación con Luis Amaranto Perea y lo que ha significado para él compartir equipo con Juan Fernando Quintero.

¿Cómo va el proceso con Luis Amaranto Perea?

“Muy bien, gracias a Dios. Bueno, la verdad, un balance muy positivo, la verdad, siento que a pesar de que entre comillas el poco trabajo que llevamos con el profesor, se han hecho cosas buenas, se han dejado buenas sensaciones en los partidos, y bueno, lo importante es que se está sumando que es como lo que tanto nosotros como la gente quiere”.

Amaranto pidió corregir ciertas cosas a pesar del triunfo

Sí, claro, lo que sí tenemos tanto nosotros como el cuerpo técnico es el tema de la de la autocrítica, en cuanto a que quizás uno no salga como satisfecho a lo que a lo que se jugó en cuanto a lo que se quería o se había planeado, quizás nos encontramos con un rival que era muy diferente a lo que a lo que habíamos visto, quizás se se replegó un poco más y ahí fue donde cambió el plan de partido, que fue el tema de quizás entrar con paredes o tema de centros, que era para romper esa esa línea defensiva que estaba muy cerrada y esas sensaciones de que no se mostró ese fútbol que quizás mostramos el partido anterior".

¿La rotación es por filosofía o porque se busca el equipo?

“La verdad él en ese sentido como que trata de dar minutos a todos para que estemos todos en la misma sintonía, que estemos en pro a la a la misma idea, a lo que a lo que se quiere del equipo, porque quizás cuando un equipo va jugando varios partidos, quizás se afianza más de los que no entran, entonces como que él trata de darle también esa confianza a todos. Siento que todos con confianza vamos a fluir bien a lo que él quiere y bueno, siento que eso es muy importante para todos”.

¿Amaranto le da consejos de la posición?

“La verdad, siempre está con con esa idea de siempre tratar de mantener el cero, de ser muy organizado, de hablar mucho, de liderar mucho desde atrás, porque uno es donde un poco más el juego y siempre llevar como ese liderazgo desde atrás, pues para que los de atrás se sientan más confiados en cuanto a la hora de salir a presionar demás”.

¿Cómo están trabajando la pelota quieta?

“Ha sido un punto en la cual hemos analizado muy bien, una autocrítica, lo que te decía, somos un equipo en la cual nos vemos después de que se hizo bien, que se hizo mal, y y con base a eso pues trabajarlo y si siento que es algo que tenemos que mejorarlo de quizás un poco más de atención de estar ahí presente en lo que se trabajó en la en la semana y siento que hemos venido siendo muy autocríticos con eso y ya para que no que no siga pasando, porque pues siento que que hay partidos que aún no se les escapan por esos pequeños detalles”.

¿Cómo ha sido compartir con Juan Fernando Quintero?

“Como le he dicho a a tus colegas en otras entrevistas, es una locura el tema de lo que nos aporta en la cancha, como nos aporta por fuera, que es el tema de también de uno sentir esa confianza de él hacia uno, de ese liderazgo, de esa mentalidad que obviamente es un jugador que ha ganado mucho y que nos impregna a nosotros en en el día a día. Siento que eso es como lo importante. Porque quizás uno ve esa imagen y uno trata de seguirlo”.

¿Ha mejorado la relación con la hinchada?

“Sí claro. Es entendible, siempre he dicho que yo los entiendo, porque quizás viéndolo desde el punto del hincha, hasta yo creo que uno también sería lo mismo. Yo siento que con todo lo que también el tema del esfuerzo que hizo el equipo para que esté en cuanto a plantilla muy bien y, además, lo que han visto también últimamente como que se han sentido muy identificados y eso es importante, que se sigan contagiando con eso, que al fin y al cabo, paso a paso estamos dando partidos con buenas sensaciones y eso es lo que le gusta al hincha”.

Sobre el partido contra el Pasto

“Sí, claro, nuestra mente es tipo ir partido a partido, que es lo importante, verlo como una final cada tres días, cada cuatro días, cada fin de semana, y ahora es enfocarnos en este paso, que que al fin y al cabo, un equipo que trabaja, un equipo que complica, un equipo que día a día pues también está en prueba de hacer las cosas bien y mira, acabo de mostrar que no hay partido fácil. El otro equipo también trabaja, se prepara, y bueno, va a ser un lindo partido, porque pues es otro torneo en el cual pues todo mundo quiere y trabaja para ello”.