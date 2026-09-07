Ofensiva contra la extorsión en Bogotá: capturaron a 20 delincuentes, entre esos del Tren de Aragua. Foto: MEBOG.

Bogotá D.C

La Policía Metropolitana desplegó varios operativos en contra de la extorsión que afecta a muchos ciudadanos, especialmente a comerciantes. Las acciones se llevaron a cabo en las localidades de Santa Fe, Puente Aranda, Rafael Uribe, Kennedy, Chapinero, Los Mártires y Engativá.

En medio de estos operativos se capturaron a 20 personas por amenazar a las víctimas a cambio de exigencias económicas que oscilaban entre 1 millón y 60 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad.

“Se destaca la captura de cinco integrantes del Tren de Aragua , responsables del lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en medio de una disputa con otra estructura criminal, el pasado 25 de agosto en la localidad de Kennedy”, aseguró el comandante de la Policía de Bogotá, el general Giovanni Cristancho.

Las 20 personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y terrorismo.

De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana, durante el año 2026, se ha registrado una disminución del 4% en el delito de la extorsión. Esto quiere decir 57 casos menos en comparación con el año 2025.